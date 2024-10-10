Ученые: Мозг можно укрепить в любом возрасте 10.10.2024, 16:38

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Эксперты узнали ключевой залог здоровья у пожилых людей.

Здоровье мозга является невероятно важным элементом нашего существования, так как он отвечает фактически за все процессы нашей жизни. С возрастом его состояние ухудшается, однако ученые выяснили, как можно эффективно противостоять этому.

В недавнем исследовании учеными изучалось то, как старение влияет на здоровье мозга, в частности, через изменения мозгового кровотока (МК) и времени артериального транзита (АТ). Это ключевые показатели здоровья сосудов головного мозга, которое может ухудшаться с возрастом, что приводит к когнитивным проблемам и снижению независимости в более позднем возрасте.

Однако ученые обнаружили важную связь между нашим весом и его влиянием на состояние мозга, пишет News Medical (перевод - «Фокус»).

Поскольку население планеты продолжает стареть, понимание этих факторов становится все более важным. Целью исследования, недавно опубликованного в журнале Aging, являлось выявление факторов здоровья, которые могут влиять на МК и АТ у пожилых людей, и изучение их связи с когнитивными функциями. В исследовании, проведенном учеными из Бирмингемского университета, Университета Агдера и Ноттингемского университета, приняли участие 78 человек в возрасте от 60 до 81 года.

Команда исследователей изучила различные показатели здоровья, такие как кардиореспираторная подготовка, сила хвата руками, объем мозга, ИМТ (индекс массы тела), артериальное давление и возраст, чтобы определить, как эти факторы влияют на МК и АТ. Они предположили, что физическая форма, более низкий ИМТ и хорошее общее состояние здоровья приведут к улучшению кровоснабжения мозга и ускорению времени артериального транзита. Основные результаты исследования показали, что у людей с более высоким ИМТ, как правило, более низкий приток крови к мозгу и более медленное время артериального транзита.

Кроме того, по мере старения участников время артериального транзита увеличивалось, то есть кровь дольше двигалась по артериям мозга. Хотя более высокий уровень кардиореспираторной подготовки был связан с увеличением времени прохождения крови в определенных областях мозга, исследование не выявило прямой связи между кровотоком или временем прохождения крови и когнитивными способностями, такими как память или внимание.

Исследователи пришли к выводу, что поддержание здорового веса может помочь защитить от возрастного ухудшения здоровья сосудов мозга. Это говорит о том, что избегание значительного увеличения веса в пожилом возрасте может помочь сохранить способность мозга получать адекватный кровоток, который необходим для его общей работы. Хотя прямой связи с когнитивными функциями обнаружено не было, поддержание хорошего здоровья сосудов может быть важным для долгосрочного здоровья органа.

В условиях стремительного старения населения во всем мире подобные исследования напоминают о важности управления модифицируемыми факторами здоровья, такими как ИМТ, для потенциального улучшения здоровья мозга и снижения риска когнитивного снижения. Сосредоточившись на простых и действенных шагах, таких как активный образ жизни и контроль веса, пожилые люди смогут лучше сохранять здоровье мозга с возрастом, считают авторы.

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