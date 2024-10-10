Эксперт разоблачил задумку РФ по Покровскому направлению 10.10.2024, 16:42

1,070

Россияне не готовы к уличным боям.

У российских оккупационных войск есть незначительные продвижения на Покровском направлении, отметил военный эксперт Александр Мусиенко.

«Цели оккупационной армии остаются прежними: возможно, к Рождеству или Новому году создать угрозы полного окружения Покровска, не входя в сам Покровск», - отметил он.

По его мнению, россияне не зайдут в Покровск, потому что для этого им нужно накопить больше сил.

«Не заходят, потому что считают, что не готовы к серьезным городским и уличным боям именно в таком большом по размерам населенном пункте. Поэтому сценарий может быть такой: создать фланговые клешни, которые будут нависать над Покровским, а потом, когда враг будет считать, что они накопили достаточно сил, пойти в это наступление», - предположил эксперт.

На данный момент, как отметил Мусиенко, на Покровском направлении россияне пытаются атаковать с флангов: «Упорные бои идут в районе Селидово, и в направлении Мирнограда, с северного фланга».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com