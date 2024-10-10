Эксперт разоблачил задумку РФ по Покровскому направлению
- 10.10.2024, 16:42
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Россияне не готовы к уличным боям.
У российских оккупационных войск есть незначительные продвижения на Покровском направлении, отметил военный эксперт Александр Мусиенко.
«Цели оккупационной армии остаются прежними: возможно, к Рождеству или Новому году создать угрозы полного окружения Покровска, не входя в сам Покровск», - отметил он.
По его мнению, россияне не зайдут в Покровск, потому что для этого им нужно накопить больше сил.
«Не заходят, потому что считают, что не готовы к серьезным городским и уличным боям именно в таком большом по размерам населенном пункте. Поэтому сценарий может быть такой: создать фланговые клешни, которые будут нависать над Покровским, а потом, когда враг будет считать, что они накопили достаточно сил, пойти в это наступление», - предположил эксперт.
На данный момент, как отметил Мусиенко, на Покровском направлении россияне пытаются атаковать с флангов: «Упорные бои идут в районе Селидово, и в направлении Мирнограда, с северного фланга».