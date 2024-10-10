Лавров узнал, что он всю жизнь был квадробером
- Игорь Эйдман
- 10.10.2024, 16:51
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Эта игра болезненно зацепила обитателей кремлевского зоопарка.
Новость дня. Лавров узнал, что он всю жизнь был квадробером - изображал унылую злобноватую лошадь. Постепенно эта лошадь стала его второй натурой, вернее, он в нее превратился. Такое осознание настолько поразило Лаврова, что он сегодня пристал по поводу квадроберов к офигевшей армянской делегации на переговорах в Москве. У них там Карабах при поддержке Кремля отжали, а Лавров им о каких-то квадроберах, как о «главной новости», рассказывает.
Медведев тоже, кстати, квадробер - мелкий, злой медведик, пытающийся строить из себя большого и грозного гризли. Все смеются, но он не устает пыжиться.
Вообще, вся российская верхушка квадроберы - зажравшиеся свиньи у корыта. Во главе шакал с кровавой пастью.
Эта игра так болезненно зацепила обитателей кремлевского зоопарка, наверное, потому что они пытаются вытеснить из сознания, что даже не изображают зверей, а живут как дикие и грязные животные.
Игорь Эйдман, Telegram