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Зеленский прибыл в Париж и встретился с Макроном

  • 10.10.2024, 16:56
Зеленский прибыл в Париж и встретился с Макроном
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Фото: Reuters

Встреча проходит в Елисейском дворце.

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел во Францию сегодня, 10 октября. Там он уже встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщило BFMTV в Twitter.

На видео, которое обнародовало издание, можно заметить, как Макрон приветствует Зеленского в Елисейском дворце.

Более детальных подробностей о встрече пока нет.

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