Зеленский прибыл в Париж и встретился с Макроном 10.10.2024, 16:56

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Фото: Reuters

Встреча проходит в Елисейском дворце.

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел во Францию сегодня, 10 октября. Там он уже встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщило BFMTV в Twitter.

На видео, которое обнародовало издание, можно заметить, как Макрон приветствует Зеленского в Елисейском дворце.

Более детальных подробностей о встрече пока нет.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accueilli par Emmanuel Macron à l'Élysée pic.twitter.com/VA8Nh7S11T — BFMTV (@BFMTV) October 10, 2024

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com