Зеленский прибыл в Париж и встретился с Макроном
- 10.10.2024, 16:56
Встреча проходит в Елисейском дворце.
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел во Францию сегодня, 10 октября. Там он уже встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщило BFMTV в Twitter.
На видео, которое обнародовало издание, можно заметить, как Макрон приветствует Зеленского в Елисейском дворце.
Более детальных подробностей о встрече пока нет.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accueilli par Emmanuel Macron à l'Élysée pic.twitter.com/VA8Nh7S11T— BFMTV (@BFMTV) October 10, 2024