«Больше миллиона долларов «в раковину» ежегодно» 10.10.2024, 17:09

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Медики вывели Минздрав на чистую воду.

Минздрав озвучил реальные цифры по вакцинации от гриппа, а телеграм-канал «Белые халаты» сделал логичные выводы.

С 3 октября в Беларуси стартовала массовая вакцинация против гриппа. Всего в стране планируется вакцинировать более 2 млн человек. Это много? Сравним с результатами кампании 2022/2023 года, когда официально было привито более 3,7 млн человек, или 40,2% от всего населения страны.

Как видно, теперь заявленные цели не так впечатляют. Давайте разберемся, что происходит. Начиная с эпидемиологического сезона 2014/2015 годов, показатели охвата профилактическими прививками против гриппа населения в стране составляли более 40% (причем это был как запланированный охват, так и объявленный по факту проведения кампании). Так продолжалось до эпидсезона 2023/2024 гг., во время которого представлялось крайне мало информации об охвате населения вакцинацией от гриппа в динамике как по стране в целом, так и по регионам.

Кроме этого, сама кампания вакцинации продлевалась два раза: сначала до конца декабря 2023 года, потом до конца января 2024 года.

Напомним, в марте этого года был оглашен приговор медикам, занимавшимся приписками и уничтожавшими вакцины от коронавируса и гриппа в одной из поликлиник Гомеля. Заведующую отделением и старшую медсестру поликлиники приговорили к 5 годам домашней химии, а медсестру прививочного кабинета — к 4 годам (тоже домашней химии).

Судя по материалам дела, с апреля 2021 года по май 2023 года они завышали сведения о проведенных вакцинациях, при этом неиспользованные вакцины уничтожались. Всего за этот период было уничтожено около 92 тысяч доз вакцин на общую сумму 2,7 миллиона рублей.

Очевидно, что такие уголовные дела (а их было несколько) значительно повлияли как на предоставление информации медработниками в эпидсезон 2023/2024 года, так и на планируемые показатели охвата профилактическими прививками против гриппа населения в эпидсезон 2024/2025. Планируемый охват населения профилактическими прививками против гриппа — 25% населения — все-таки наиболее адекватный показатель в теперешних реалиях.

По сути, мы впервые за десятилетие можем увидеть объективный взгляд на возможности Минздрава, и если все пойдет хорошо, по итогу узнаем реальные, а не «нарисованные» результаты работы.

Исходя из официальной численности населения на 1 января 2023 года (9 200 617 человек), при планируемом «традиционном» охвате в 40% должно было быть привито примерно 3,7 миллиона человек. При вероятном охвате в 25% было бы привито 2,3 миллиона. Разница между ними — 1,4 млн.

Скорее всего, значимая часть этой разницы была приписками при составлении отчетов о выполненной кампании по вакцинации от гриппа. Получается, что даже при минимальной стоимости вакцины 1$ каждый эпидсезон на протяжении последних лет более миллиона долларов «выливалось в раковину».

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