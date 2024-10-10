На праздновании «Дожинок» в Копыльском районе сельчанин напал на председателя колхоза
- 10.10.2024, 17:19
В руках у него была «розочка».
Трагедией едва не закончились «Дожинки» в одном из хозяйств в деревне Великая Раёвка на Копыльщине, сообщила пресс-служба прокуратуры Минской области.
В конце августа на деревенском празднике 54-летний пьяный мужчина достал из мусорки стеклянную бутылку, разбил ее и с этой «розочкой» направился на сцену, где руководитель сельхозпредприятия как раз награждал лучших работников.
Как сообщается, на сцене обвиняемый попытался ударить председателя колхоза «розочкой» в грудь. Тот, однако, рукой смог отвести удар, а присутствующие сельчане задержали нападавшего и удерживали его до приезда милиции.
В результате у председателя был порез на пальце правой руки, который отнесли к телесным повреждениям, не повлекшим за собой кратковременного расстройства здоровья.
Нападающему инкриминируют ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса (умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и удостоверяющие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся насилием с применением предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений).
До суда сельчанин останется под стражей.