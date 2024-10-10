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Соболенко победила Путинцеву на турнире в Ухане

  • 10.10.2024, 17:29
Соболенко победила Путинцеву на турнире в Ухане
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Белорусская теннисистка вышла в четвертьфинал.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в китайском Ухане.

Соболенко, получившая первый номер посева, обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счетом 1:6, 6:4, 6:0. Встреча продолжалась чуть более двух часов.

За выход в полуфинал соревнований Соболенко поспорит с победительницей пары Беатрис Хаддад‑Майя (Бразилия, 9) — Магдалена Френх (Польша).

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