Соболенко победила Путинцеву на турнире в Ухане
- 10.10.2024, 17:29
Белорусская теннисистка вышла в четвертьфинал.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в китайском Ухане.
Соболенко, получившая первый номер посева, обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счетом 1:6, 6:4, 6:0. Встреча продолжалась чуть более двух часов.
За выход в полуфинал соревнований Соболенко поспорит с победительницей пары Беатрис Хаддад‑Майя (Бразилия, 9) — Магдалена Френх (Польша).