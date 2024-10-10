The Times: Британия может направить войска в Украину для обучения новобранцев 10.10.2024, 17:31

Это станет мощным сигналом для России.

Военное руководство Великобритании рассматривает возможность отправки войск в Украину. Они будут помогать в подготовке новобранцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Как пишет издание, обсуждаются планы на то, что небольшие группы британских военных инструкторов отправятся на запад Украины. Там они помогут обеспечить базовую подготовку украинских новобранцев перед тем, как они отправятся на линию фронта на востоке страны.

Как заявляют источники издания, такое решение британцев позволило бы решить некоторые логистические проблемы, связанные с отправкой украинских военных на британские базы для прохождения подготовки, а также сэкономить средства.

Стоит напомнить, что в рамках многонациональной военной операции под кодовым названием «Интерфлекс2, десятки тысяч украинских солдат прошли подготовку в Великобритании. Но по словам министра обороны Британии Джона Гили, «самым большим препятствием» в подготовке украинцев является «предоставление Украиной личного состава для обучения».

По словам еще одного источника издания, отправка британских войск в Украину вместо проведения тренировок на военных базах в Великобритании была бы «дешевле для и лучше».

«Мы могли бы провести (учения - ред.) там быстрее, и это было бы очень далеко от линии фронта, в уединенных местах, поэтому риск был бы намного ниже», - сказал источник.

В то же время украинский военный источник заявил, что перенос учений в Украину станет «мощным военно-политическим сигналом» для других стран и для самой России. Это также ознаменует начало «де-факто» развертывания военной инфраструктуры НАТО на территории Украины и станет «мощным сдерживающим фактором». Такое решение позволит также британским военным перенимать боевые навыки у украинских военных. А также позволит испытывать новейшее вооружение, которое разрабатывается для войны.

Украинский источник сообщил, что они надеются, что британское руководство вдохновит Францию последовать этому примеру и проводить учения в Украине после того, как дискуссии в Париже, похоже, зашли в тупик по политическим причинам.

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