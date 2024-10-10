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ВСУ ликвидировали штурмовика «Ахмата» Киллера

  • 10.10.2024, 18:01
  • 2,180
ВСУ ликвидировали штурмовика «Ахмата» Киллера
Штурмовик «Киллер»

Об этом сообщил командир кадыровского спецназа Апти Алаудинов.

Спецназ «Ахмат» потерял «лучшего штурмовика» с позывным Киллер, сообщил командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.

«Погиб наш дорогой брат Киллер. Ты был лучшим штурмовиком из всех, кого я знал», — написал он.

Спецназ «Ахмат», которым командует Алаудинов, якобы действует в Курской области, где с 6 августа идут бои после вторжения в регион украинских сил. Алаудинов регулярно рассказывает об «оттеснении и остановке продвижения» ВСУ на курском направлении. Заявления об «остановке продвижения ВСУ» командир «Ахмата» делает практически каждый день.

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