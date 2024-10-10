Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры
- 10.10.2024, 18:14
Последним турниром легендарного испанского теннисиста будет финал Кубка Дэвиса.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил в соцсети X, что принял решение завершить карьеру в 38 лет.
Последним турниром Надаля будет финал Кубка Дэвиса (пройдет с участием восьми команд с 19 по 24 ноября в испанской Малаге).
«Реальность такова, что у меня было несколько трудных лет, особенно последние два года», — сказал Надаль, назвав уход из тенниса очень трудным решением.
Он отметил, что даже не мог представить, насколько успешной окажется его карьера.
Надаль в 2023 году получил травму во втором круге Australian Open и спустя некоторое время признал, что восстановление пошло не по плану.
В этом году он провел только 19 матчей в ATP, а всего за последние два сезона — 23.
Всего на счету Надаля, начавшего профессиональную карьеру в 2001 году, 92 победы на турнирах ATP, в том числе 22 на турнирах «Большого шлема», из которых рекордные 14 на «Ролан Гаррос», четыре на US Open и по две на Australian Open и Уимблдоне. На его счету 36 титулов «Мастерс», а большинство турниров (63) испанец выиграл на грунтовых кортах.
По титулам «Большого шлема» испанец уступает только сербу Новаку Джоковичу (24).
Надаль провел 209 недель в качестве первой ракетки мира.
Испанец выиграл Олимпиаду-2008 в одиночном разряде и победил на Играх-2016 в парах.
Со сборной Испании он пять раз побеждал в Кубке Дэвиса. Из крупных соревнований он не смог выиграть только Итоговый турнир ATP.
Надаля пять раз признавали лучшим игроком года в ATP, он четыре раза получал премию Laureus (спортивный «Оскар») — за прорыв года, возвращение года и дважды как спортсмен года.
Помимо Надаля, только Андре Агасси и Джокович выиграли все четыре «Больших шлема» и Олимпиаду в одиночном разряде.
Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что соперничество с Рафаэлем Надалем, с которым он соревновался на протяжении почти всей карьеры, подарило ему незабываемые воспоминания. Слова Федерера приводит (Punto de Break https://www.puntodebreak.com/en/2024/10/10/federer-on-nadals-retirement-i-always-hoped-this-day-would-never-come).
Федерер ушел из тенниса в сентябре 2022 года. Надаль, Федерер и Новак Джокович («большая тройка») доминировали в теннисе на протяжении двух десятилетий, выиграв в сумме 66 турниров «Большого шлема».
«Какая карьера, Рафа! Я всегда надеялся, что этот день никогда не наступит. Спасибо за незабываемые воспоминания и невероятные достижения в нашем любимом виде спорта», — заявил Федерер, отметив, что для него было «абсолютной честью» играть против Надаля.
Надаль за карьеру выиграл у Федерера 24 из 40 матчей, в том числе 14 финалов.
Под постом Надаля о завершении карьеры в Instagram оставили комментарии и другие известные спортсмены.
Лидер сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе написал, что Надаль является примером для всех как спортсмен и человек, а также что он «всегда будет легендой».
Футболист Криштиану Роналду заявил, что для него было честью наблюдать за карьерой Надаля и называть его своим другом. «Твоя преданность, страсть и невероятный талант вдохновили миллионы людей во всем мире», — отметил португалец.