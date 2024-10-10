закрыть
10 октября 2024, четверг, 18:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Борис Джонсон намекнул на возвращение в политику

  • 10.10.2024, 18:13
Борис Джонсон намекнул на возвращение в политику
Борис Джонсон

Политик запомнился как один из самых жестких критиков Москвы и сторонник Украины.

Бывший британский премьер Борис Джонсон, занимавший должность в 2019–2022 годах, намекнул на возможное возвращение в политику в эфире Times Radio.

Сперва он приуменьшил свои шансы вновь возглавить правительство, сказав, что это так же вероятно, как «быть ослепленным пробкой от шампанского [или] обезглавленным фрисби». Отвечая на вопрос о возможных политических амбициях, Джонсон напомнил о фразе, сказанной ему королевой Елизаветой II: «Вы должны делать то, что считаете нужным, только если считаете, что можете быть полезны». Журналисты уточнили: считает ли он себя бесполезным? В ответ политик отметил, что такого не говорил.

«Чтобы политики были эффективны, они должны быть подобны осам в банке из-под варенья. Они должны постоянно, словно тараканы, стремиться выжить и продолжить свое существование», — рассказал Джонсон.

Джонсон призвал не поддаваться «чрезмерному пессимизму» относительно республиканца Дональда Трампа, который может выиграть ноябрьские выборы президента США. Он напомнил о решении Трампа передать Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin в 2018 году, обратив внимание, что это сделал не политик-демократ. На его президентство пришлась и высылка 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже.

«Так что он может очень сильно удивить с положительной стороны», — допускает бывший британский премьер.

Джонсон — член Консервативной партии (тори). В период его премьерства прошла пандемия коронавируса и началась война РФ в Украине. Политик запомнился как один из самых жестких критиков Москвы и сторонник украинской стороны, он призывал не уставать от оказания ей поддержки вопреки требованиям Москвы прекратить помогать Киеву. Джонсон ушел в отставку в июле 2022-го. Затем этот пост ненадолго заняла Лиз Трасс, которую сменил Риши Сунак.

В 2024-м правительство возглавил лидер Лейбористской партии (виги) Кир Стармер, консерваторы выборы проиграли. Поражение для них стало крупнейшим среди всех парламентских выборов в современной истории Великобритании: партия проиграла не только лейбористам, но и крайне правой Reform UK, а также центристским «Либеральным демократам».

Провал при голосовании вызвал кризис в партии, там решили перестроиться и отвоевать позиции, нового лидера партии изберут ко 2 ноября. Среди претендентов стались два финалиста, придерживающихся правых позиций: Кеми Баденох и Роберт Дженрик.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип