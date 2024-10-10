Шольц: Германия продолжит поставлять оружие Израилю 10.10.2024, 18:17

Олаф Шольц

Об этом канцлер ФРГ заявил во время дебатов в бундестаге.

Германия продолжит поставлять оружие Израилю, заверил Олаф Шольц. «Мы поставляли оружие и будем поставлять оружие. Скоро будут новые поставки», - сказал канцлер ФРГ в ходе дебатов в бундестаге в четверг, 10 октября.

Таким образом Шольц отреагировал на обвинение председателя оппозиционного консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца. Тот заявил, что правительство ФРГ якобы отказалось разрешать дальнейший экспорт боеприпасов в Израиль и поставки этой стране запчастей для танков.

Фридрих Мерц является также кандидатом в канцлеры ФРГ от блока ХДС и баварского Христианско-социального союза (ХСС). Сейчас ХДС/ХСС — самая популярная политическая сила Германии. Опросы показывают, что ее сейчас готовы поддержать 33 процента избирателей. Правящая коалиция, в которую входит Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Олафа Шольца, пользуется поддержкой 30 процентов. Следующие выборы в бундестаг назначены на 28 сентября 2025 года.

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