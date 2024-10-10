В лесу под Жодино нашли редкий и необычный гриб 10.10.2024, 18:29

Видеофакт.

Интересной находкой поделился в соцсетях грибник Сергей из-под Жодино (Минская область).

Во время тихой охоты он наткнулся на любопытный гриб, внешне похожий на соцветие капусты.

Сам Сергей не смог определить, что за чудо перед ним и обратился с просьбой разъяснить это к подписчикам.

В комментариях пользователи TikTok рассказали, что попался Сергею спарасис курчавый (лат. Sparassis crispa) — редкий съедобный гриб, внешне похожий на цветную капусту. Пахнет он орехами.

В научном отделе Национального парка «Беловежская пуща» Еще рассказали, что спарасис еще называют «заячьей капустой», хотя никакого отношения к зайцам он не имеет, а сами зайца его не едят. Гриб вообще считается паразитом. Растет на корнях деревьев и свежих пнях сосны.

Обычно спарасис — это небольшой куст округлой формы, высотой и в диаметре до 30 см. Иногда встречаются экземпляры до полуметра в обхвате, вес таких великанов достигает 6, а то и 10 килограмм.

Спарасис — вид охраняемый, он занесен в Красную книгу Беларуси.

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