В лесу под Жодино нашли редкий и необычный гриб
- 10.10.2024, 18:29
Видеофакт.
Интересной находкой поделился в соцсетях грибник Сергей из-под Жодино (Минская область).
Во время тихой охоты он наткнулся на любопытный гриб, внешне похожий на соцветие капусты.
Сам Сергей не смог определить, что за чудо перед ним и обратился с просьбой разъяснить это к подписчикам.
В комментариях пользователи TikTok рассказали, что попался Сергею спарасис курчавый (лат. Sparassis crispa) — редкий съедобный гриб, внешне похожий на цветную капусту. Пахнет он орехами.
В научном отделе Национального парка «Беловежская пуща» Еще рассказали, что спарасис еще называют «заячьей капустой», хотя никакого отношения к зайцам он не имеет, а сами зайца его не едят. Гриб вообще считается паразитом. Растет на корнях деревьев и свежих пнях сосны.
Обычно спарасис — это небольшой куст округлой формы, высотой и в диаметре до 30 см. Иногда встречаются экземпляры до полуметра в обхвате, вес таких великанов достигает 6, а то и 10 килограмм.
Спарасис — вид охраняемый, он занесен в Красную книгу Беларуси.