Генсек НАТО: Для снятия ограничений на удары по РФ есть юридические основания 10.10.2024, 18:36

Марк Рютте

Марк Рютте ожидает решительности от каждой страны-члена НАТО.

Чтобы Украина получила разрешения на удары дальнобойным оружием по России, есть все необходимые юридические основания. Тем не менее решение зависит от конкретных стран-членов НАТО, заявил генсек Альянса Марк Рютте в четверг, 10 октября.

«Юридически это возможно, потому что юридически Украине разрешено использовать свое оружие, если оно может поражать цели в России, если эти цели представляют угрозу Украине. Но сделают ли это отдельные члены Альянса? В конце концов, это также всегда зависит от отдельных союзников», — сказал он на встрече с журналистами.

Однако он подчеркнул, что в настоящее время нет никаких изменений в этом вопросе – союзники до сих пор не позволили применять свое оружие на большом расстоянии для ударов по РФ. Однако он подчеркнул, что «юридически есть основания» для того, чтобы члены НАТО сняли ограничения на применение оружия, поставляемого Украине.

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