В Гамбурге появилась площадь Анны Политковской
- 10.10.2024, 18:40
На памятном камне высечена цитата независимой журналистки и правозащитницы.
Одну из площадей Гамбурга назвали именем убитой 18 лет назад российской журналистки и правозащитницы Анны Политковской, передает DW.
В четверг, 10 октября, в районе Ротербаум состоялась церемония открытия памятного камня с табличкой, на котором высечена цитата Политковской: «Если я перестану писать, знайте — мои враги достигли своей цели».
«Мы отдаем дань памяти великой журналистке и бесстрашному борцу за свободу и справедливость. За критику авторитарного российского государства ей пришлось поплатиться жизнью», - заявил на церемонии сенатор по вопросам культуры и СМИ Гамбурга Карстен Бросда. По его словам, и в Германии журналисты все больше оказываются под давлением.
Площадь Политковской находится на пересечении улиц Фельдбрунненштрассе и Биндерштрассе. Мероприятие было организовано гамбургским фондом Zeit Stiftung Bucerius, который поддерживает независимую журналистику и сыграл важную роль в переименовании площади.