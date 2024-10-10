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В Гамбурге появилась площадь Анны Политковской

  • 10.10.2024, 18:40
В Гамбурге появилась площадь Анны Политковской
Анна Политковская

На памятном камне высечена цитата независимой журналистки и правозащитницы.

Одну из площадей Гамбурга назвали именем убитой 18 лет назад российской журналистки и правозащитницы Анны Политковской, передает DW.

В четверг, 10 октября, в районе Ротербаум состоялась церемония открытия памятного камня с табличкой, на котором высечена цитата Политковской: «Если я перестану писать, знайте — мои враги достигли своей цели».

«Мы отдаем дань памяти великой журналистке и бесстрашному борцу за свободу и справедливость. За критику авторитарного российского государства ей пришлось поплатиться жизнью», - заявил на церемонии сенатор по вопросам культуры и СМИ Гамбурга Карстен Бросда. По его словам, и в Германии журналисты все больше оказываются под давлением.

Площадь Политковской находится на пересечении улиц Фельдбрунненштрассе и Биндерштрассе. Мероприятие было организовано гамбургским фондом Zeit Stiftung Bucerius, который поддерживает независимую журналистику и сыграл важную роль в переименовании площади.

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