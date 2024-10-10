Сборная Беларуси по пляжному футболу разгромила Швейцарию

Сборная Беларуси по пляжному футболу разгромила Швейцарию1
- 10.10.2024, 18:45
Белорусы забили девять голов в матче квалификации чемпионата мира-2025.
Сборная Беларуси по пляжному футболу разгромила команду Швейцарии в матче квалификации чемпионата мира-2025. Встреча стартового тура в рамках группы «A» состоялась в испанском Кадисе. Матч завершился со счетом 9:3 в пользу нашей сборной.
В квартете «A» также выступают итальянцы и датчане. Две лучшие команды группы завоют путевки в финальную часть ЧМ-2025.