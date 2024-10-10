Президент Сербии не поздравил Путина с днем рождения и подписал декларацию в поддержку Украины 6 10.10.2024, 18:46

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Александр Вучич

Белград дистанцируется от Москвы.

Президент Сербии Александр Вучич не поздравил Владимира Путина с днем рождения 7 октября, а 9 октября принял участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Дубровнике (Хорватия), где подписал декларацию, осуждающую российское нападение на Украину.

Документ был подписан 15 участниками, среди которых, помимо Вучича, лидеры Косово, Черногории и Словении — Вьоса Османи, Яков Милатович и Наташа Пирц Мусар. Текст декларации опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Декларация содержит 18 пунктов, в которых конфликт в Украине назван «преступлением против украинского народа, нарушением международного права, включая Устав ООН, и большой угрозой миру, безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы, всего европейского континента и мира в целом». Участники саммита подтвердили свою поддержку Украины и ее народа, заверив, что эта поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется. В документе также говорится о поддержке итогов июньского «саммита мира» в Швейцарии, приверженности реализации «формулы Зеленского», осуждении российской агрессии и попыток аннексии Россией украинских территорий.

После начала полномасштабной войны, развязанной Владимиром Путиным, Россия начала терять своих ближайших союзников. В их числе — Сербия. В конце августа Вучич признался, что с начала войны не поддерживал никаких контактов с Путиным, в отличие от других европейских лидеров, которые общались с ним по телефону или встречались лично.

В июне Сербия была в числе стран, подписавших итоговое коммюнике мирного саммита по Украине, где участники подтвердили приверженность защите суверенитета и территориальной целостности всех государств, включая Украину, в международно признанных границах, а также принципу мирного разрешения конфликтов. В документе подчеркивалось, что территории, приобретенные с применением силы, не могут быть признаны законными.

В конце августа Вучич провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны договорились о поставке Сербии 12 истребителей Rafale на сумму 2,7 миллиарда евро. Макрон заявил, что эта сделка ознаменует «стратегические изменения» для Сербии. Контракт на замену устаревшего парка российских МиГ-29 был согласован за несколько часов до прилета французского президента, поскольку Париж настаивал на получении «определенных гарантий» от Белграда, включая непередачу технологий России. Помимо сделки на истребители, президенты подписали свыше десяти соглашений в области инфраструктурных проектов, поставок критического сырья и возможного развития атомной энергетики в Сербии.

В начале сентября Вучич объявил, что не примет участие в саммите БРИКС в Казани 22–24 октября, несмотря на приглашение от Путина. Он пояснил, что в это время Сербия будет принимать «важных зарубежных гостей».

18 сентября Госдепартамент США сообщил, что представители США и Сербии подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в энергетике, которое позволит американским компаниям инвестировать в сербский энергетический сектор, в том числе в «зеленую энергетику».

В июне стало известно, что Сербия поставляла боеприпасы западным странам, часть которых была передана Украине. По данным FT, ВСУ получили снаряды на сумму 800 миллионов евро. Вучич позже подтвердил точность этой суммы. Источники «Коммерсанта» в Белграде сообщили, что с начала вторжения России в Украину сербские оборонные предприятия перешли на работу в три смены, чтобы производить вооружение для Киева.

В интервью CNN в октябре прошлого года Вучич подчеркнул, что приоритетом для Сербии является вступление в ЕС, а касаясь ситуации с Косово, он выразил приверженность мирным переговорам. Президент тогда отметил, что готов обсуждать все вопросы с «европейскими и американскими друзьями». В июле 2024 года министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что страна завершит необходимые реформы для вступления в Евросоюз к 2027 году.

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