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В Жодино бешеный бездомный кот покусал домашнюю собаку

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  • 10.10.2024, 18:51
В Жодино бешеный бездомный кот покусал домашнюю собаку

В районе ввели карантин.

Неожиданное происшествие всколыхнуло Жодино. На улице 8 Марта агрессивный бездомный кот напал на собаку минчан, приехавших в гости. Как выяснилось позже, у кота было бешенство, пишет Ex-press.live.

Местные власти объявили двухмесячный карантин, чтобы предотвратить возможное распространение опасного вируса, сообщает местная газета.

28 сентября минчане приехали в Жодино, чтобы проведать друзей, прихватив с собой любимую собаку. Во время прогулки на улице 8 марта возле дома №10 на животное внезапно напал бездомный кот.

В схватке кот получил травмы, от которых вскоре погиб.

Владельцы собаки, не откладывая, обратились в ветеринарную станцию в соседних Смолевичах. После анализа ветеринары подтвердили подозрения — у кота было бешенство.

Результаты лабораторных исследований, которые пришли 7 октября, подтвердили это опасное заболевание.

Власти Жодино объявили карантин в микрорайоне, где произошла стычка. Карантин продлится два месяца, и в этот период жителей обязали строго соблюдать рекомендации ветеринаров: избегать контактов с уличными животными, вакцинировать домашних питомцев и быть внимательными к любым странностям в поведении зверей.

Специалисты подчеркивают, что если в течение этого срока не выявят новых случаев бешенства, карантин будет снят.

Последний до сих пор случай бешенства в Жодино был зарегистрирован в начале 2020 года, когда больная лиса покусала сторожевую собаку.

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