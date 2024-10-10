Бюджеты крупнейших сырьевых компаний России затрещали по швам 10.10.2024, 18:53

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Из-за проблем с платежами.

Российские экспортеры испытывают нарастающие проблемы с оплатой текущих расходов из-за сложностей в проведении банковских платежей, которые затронули операции во всех «дружественных» России странах, включая Китай, Турцию и ОАЭ.

Из-за зависающих транзакций, которые отклоняются банками, либо задерживаются на сроки до месяца и более, компаниям становится все труднее планировать ежедневные траты, рассказали Bloomberg источники в пяти крупнейших сырьевых корпорациях РФ.

Хотя компаниям пока удается выплачивать зарплаты без сбоев и выполнять другие финансовые обязательства, запасы наличных на их счетах оказались под давлением, говорят источники Bloomberg.

Сотрудникам экспортеров, по словам одного из собеседников агентства, приходится буквально ежедневно звонить к международные банки, доказывая, что платежи не нарушают санкции. Но даже в таком, «ручном режиме» решить проблемы не удается: транзакции зависают на недели и в любой момент могут быть отклонены.

С проблемами столкнулись, в частности, российские металлурги. ГМК «Норникель», крупнейший горнометаллургический холдинг России, по итогам первого полугодия отчитался об увеличении дебиторской задолженности на балансе на $300 млн. На столько вырос долг клиентов перед компанией из-за сложностей в проведении платежей. Такую же сумму недополучил, согласно отчетности, «Русал» — крупнейший в РФ производитель алюминия.

В общей сложности объем зависшей за границей выручки может оцениваться в десятки миллиардов долларов. Так, ЦБ только за январь–июль 2024 года зафиксировал рост «иностранных активов» бизнеса на $44 млрд. Эта сумма, включающая в том числе валюту за границей, стала результатом «усложнения цепочек международных расчетов», указывал регулятор.

Платежные проблемы, возникшие еще в начале зимы, после ужесточения американских санкций, остаются нерешенными, и бизнес опасается полноценного кризиса ликвидности, пишет Bloomberg. По словам источников агентства, ситуацию усугубляет то, что занять деньги внутри России для покрытия кассовых разрывов становится все сложнее: ставки по кредитам в рублях держатся около 20% годовых, а юаней на рынке хронически не хватает. В конце лета займы в китайской валюте на межбанковском рынке стоили больше 200% годовых.

Сбои с поступлением валютной выручки сулят проблемы рублю, предупреждает Дмитрий Полевой, директор по инвестициям «Астра АМ». В сентябре экспортеры уже сократили продажи валюты на бирже на треть, до $8,3 млрд, после чего, в первые дни октября, курсы доллара, евро и юаня обновили годовые максимумы.

«Изначально больше проблем с платежами испытывали импортеры. Сложности для экспортеров угрожают усилить давление на обменный курс», — говорит Полевой.

Быстрого решения проблемы пока не видят ни бизнес, ни власти. И экспортерам, и импортерам, вероятно, придется искать способы проводить оплату за пределами России и оставлять за рубежом часть денег, даже несмотря на то, что государство требует заводить их в страну, считает Полевой.

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