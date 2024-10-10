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Пользователей сети рассмешило объявление об аренде квартиры в Вильнюсе

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  • 10.10.2024, 19:02
  • 1,414
Пользователей сети рассмешило объявление об аренде квартиры в Вильнюсе

Тут вы не заблудитесь.

В социальных сетях люди делятся объявлением об аренде квартиры в Вильнюсе. Пользователи удивлены — как вообще в ней можно жить. Однако брокер говорит, что этот вариант пользуется популярностью, пишет Delfi.

Внимание пользователей привлекла не столько площадь квартиры (11 м2), сколько ее планировка. На фото видно, что туалет и душевая не отделены от остальных зон, а кровать стоит рядом с кухонной мебелью.

Об этой квартире в Facebook написала журналистка Юрга Балтруконите:

«Вот это мини-юбка!!! Если вы к коридору относитесь как к коридору, а к туалету как к туалету, то с инженерными решениями и творческим мышлением у вас все плохо. Это не коридор — это квартира, апартаменты, сокровище! Набирайтесь опыта, сделайте из двух комнат пять! Гости не будут метаться по всей квартире и не будут спрашивать, робко краснея, скажите, извините, где у вас этот… домик для гномика или девчачья комната. Тут вы не заблудитесь».

Одни пользователи в комментариях писали, что жилье напомнило им малогабаритные японские квартиры, другие удивлялись.

Delfi обратился за комментарием к брокеру Дайнюсу Белинису. По словам собеседника, таких маленьких квартир в Вильнюсе немного, а в конкретном доме их пять. На вопрос, почему душ и туалет не отделены от остального пространства, Белинис сказал, что этого не сделали, чтобы не сужать помещение.

«Видите, душевая почти упирается в дверь. Можно было бы играть с занавесками, но решили оставить как есть. <…> Из экономии места», — сказал он и добавил, что проход между кроватью и кухней составляет 50 см.

По его словам, квартирой интересовались несколько человек, но пока она не сдана. Арендовать ее можно за 259 евро.

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