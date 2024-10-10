Белорусские психиатры призвали ВОЗ контролировать психическое здоровье Лукашенко

Белорусские психиатры призвали ВОЗ контролировать психическое здоровье Лукашенко1
- 10.10.2024, 19:10
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У диктатора обнаружены «явные признаки параноидного расстройства личности».
Группа белорусских психиатров в эмиграции и ПУ Гражданский центр «Белорусский вердикт» 10 октября обратились ко Всемирной организации здоровья ООН, Всемирной федерации психического здоровья, Всемирной психиатрической ассоциации, психиатрических ассоциаций Канады, США, Литвы, Беларуси, России с открытым обращением относительно необходимости контроля психического здоровья руководителей Беларуси и России, передает «Белсат».
«Сегодня человечество стоит на пороге планетарной катастрофы из-за безумия нескольких диктаторов, которые не только взяли в заложники народы своих стран, но и развязали войну с угрозой применения ядерного оружия против других государств», – говорится в обращении.
В нем отмечается, что у Александра Лукашенко обнаружены «явные признаки параноидного расстройства личности», а у Владимира Путина – нарциссизм, макиавеллизм и психопатия. Авторы и подписавшие обращения заявляют, что «психопатологии руководителей российского и белорусского государств подвергли сограждан страшным испытаниям».
«В связи с вышесказанным, мы констатируем, что перед мировым сообществом стала чрезвычайно актуальной проблема формирования системы мер на международном и национальном уровнях для предварительного обследования и недопущения к занятию высших должностей лицами, имеющими социально опасные психические расстройства. В отношении этих лиц также важны не только контроль, но и профилактика расстройств, внедрение передовых методов восстановления», — говорится в обращении.
Подписавшие обращение специалисты настаивают на проведении в отношении Путина и Лукашенко международной комплексной психолого-психиатрической экспертизы с постановкой вопросов об уточнении диагнозов и о возможности занятия ими высших государственных должностей.
В 1992 году ООН объявила 10 октября Всемирным днем психического здоровья для усиленного продвижения среди всех народов и наций, каждого человека профилактики психических и эмоциональных расстройств, надлежащего лечения и ухода за людьми с такими расстройствами, а также укрепления психического здоровья.