закрыть
10 октября 2024, четверг, 19:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские психиатры призвали ВОЗ контролировать психическое здоровье Лукашенко

1
  • 10.10.2024, 19:10
  • 1,234
Белорусские психиатры призвали ВОЗ контролировать психическое здоровье Лукашенко

У диктатора обнаружены «явные признаки параноидного расстройства личности».

Группа белорусских психиатров в эмиграции и ПУ Гражданский центр «Белорусский вердикт» 10 октября обратились ко Всемирной организации здоровья ООН, Всемирной федерации психического здоровья, Всемирной психиатрической ассоциации, психиатрических ассоциаций Канады, США, Литвы, Беларуси, России с открытым обращением относительно необходимости контроля психического здоровья руководителей Беларуси и России, передает «Белсат».

«Сегодня человечество стоит на пороге планетарной катастрофы из-за безумия нескольких диктаторов, которые не только взяли в заложники народы своих стран, но и развязали войну с угрозой применения ядерного оружия против других государств», – говорится в обращении.

В нем отмечается, что у Александра Лукашенко обнаружены «явные признаки параноидного расстройства личности», а у Владимира Путина – нарциссизм, макиавеллизм и психопатия. Авторы и подписавшие обращения заявляют, что «психопатологии руководителей российского и белорусского государств подвергли сограждан страшным испытаниям».

«В связи с вышесказанным, мы констатируем, что перед мировым сообществом стала чрезвычайно актуальной проблема формирования системы мер на международном и национальном уровнях для предварительного обследования и недопущения к занятию высших должностей лицами, имеющими социально опасные психические расстройства. В отношении этих лиц также важны не только контроль, но и профилактика расстройств, внедрение передовых методов восстановления», — говорится в обращении.

Подписавшие обращение специалисты настаивают на проведении в отношении Путина и Лукашенко международной комплексной психолого-психиатрической экспертизы с постановкой вопросов об уточнении диагнозов и о возможности занятия ими высших государственных должностей.

В 1992 году ООН объявила 10 октября Всемирным днем психического здоровья для усиленного продвижения среди всех народов и наций, каждого человека профилактики психических и эмоциональных расстройств, надлежащего лечения и ухода за людьми с такими расстройствами, а также укрепления психического здоровья.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип