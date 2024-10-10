В чемпионате Беларуси по баскетболу матчи заканчиваются с безумным счетом 1 10.10.2024, 19:43

1,016

Даже с разницей в 100+ очков.

21 сентября стартовал чемпионат страны по баскетболу среди женщин. Не прошло и месяца, а в турнире уже зафиксированы результаты, которые немыслимы для соревнований профессионалов, пишет «Зеркало».

В чемпионате Беларуси-2024/25 участвуют девять команд: «Горизонт», «Горизонт-2-РЦОП» (Минская область), «Минск», молодежная команда «Минска», «Олимпия» (Гродно), «Гомельские Рыси», молодежка «Гомельских Рысей», «Виктория» (Гродно) и «БОК Виктория» (Брест). По сравнению с прошлым первенством стало на одного участника меньше — не играет столичный РГУОР.

9 октября было сразу два разгрома. Резерв «Гомельских Рысей» проиграл основной команде «Горизонта» с разницей больше чем 100 очков (24:133), а коллектив из Бреста немного недотянул до аналогичного фиаско, уступив «Олимпии» — 30:128. Еще шесть матчей с начала чемпионата закончились с перевесом одной команд в 50 очков и больше. При этом турнир длится меньше месяца. Впрочем, год назад разница в классе была нередко не менее ощутимой.

В мужском чемпионате страны, где в группе «А» играют всего пять команд, пока абсолютным аутсайдером выглядит минский «Импульс-БГУИР». Столичный коллектив уже унизили дважды: 8 октября в матче с «Минском» (29:98) и 21 сентября в противостоянии с «Гродно-93» (37:102).

Напомним, баскетбольные сборные и клубы из Беларуси отстранены от международных выступлений с начала полномасштабной войны в Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com