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В чемпионате Беларуси по баскетболу матчи заканчиваются с безумным счетом

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  • 10.10.2024, 19:43
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В чемпионате Беларуси по баскетболу матчи заканчиваются с безумным счетом

Даже с разницей в 100+ очков.

21 сентября стартовал чемпионат страны по баскетболу среди женщин. Не прошло и месяца, а в турнире уже зафиксированы результаты, которые немыслимы для соревнований профессионалов, пишет «Зеркало».

В чемпионате Беларуси-2024/25 участвуют девять команд: «Горизонт», «Горизонт-2-РЦОП» (Минская область), «Минск», молодежная команда «Минска», «Олимпия» (Гродно), «Гомельские Рыси», молодежка «Гомельских Рысей», «Виктория» (Гродно) и «БОК Виктория» (Брест). По сравнению с прошлым первенством стало на одного участника меньше — не играет столичный РГУОР.

9 октября было сразу два разгрома. Резерв «Гомельских Рысей» проиграл основной команде «Горизонта» с разницей больше чем 100 очков (24:133), а коллектив из Бреста немного недотянул до аналогичного фиаско, уступив «Олимпии» — 30:128. Еще шесть матчей с начала чемпионата закончились с перевесом одной команд в 50 очков и больше. При этом турнир длится меньше месяца. Впрочем, год назад разница в классе была нередко не менее ощутимой.

В мужском чемпионате страны, где в группе «А» играют всего пять команд, пока абсолютным аутсайдером выглядит минский «Импульс-БГУИР». Столичный коллектив уже унизили дважды: 8 октября в матче с «Минском» (29:98) и 21 сентября в противостоянии с «Гродно-93» (37:102).

Напомним, баскетбольные сборные и клубы из Беларуси отстранены от международных выступлений с начала полномасштабной войны в Украине.

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