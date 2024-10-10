США разработали FPV-дрон Bolt с машинным зрением 10.10.2024, 19:48

Чем он уникален.

Американская компания Anduril разработала новый дрон под названием Bolt. Он выступает в классе дронов-камикадзе малой дальности.

Об этом сообщает Defense Express.

Новый беспилотник может фактически работать без оператора благодаря встроенной программе искусственного интеллекта. То есть оператор только дает команду «уничтожить» и указывает курс атаки. Сам дрон умеет обнаруживать и автоматически сопровождать объекты.

Также разработчики указали на возможность дрона функционировать без доступа к спутниковой навигации. При этом оператор может указать, с какого курса, на какой высоте и расстоянии дрона следует держаться от сопровождающего его объекта.

После полученных команд дрон действует автономно и не зависит от наличия связи с оператором, он игнорирует РЭБ.

По данным разработчиков, боевая часть дрона – общим весом до 1,5 кг может быть и кумулятивной, это необходимо для уничтожения тяжелобронированной техники.

Дрон Bolt достаточно велик по размеру, а время его пребывания в воздухе – до 40 минут, дальность – более 20 км. Он оснащен мощным набором сенсоров из оптической и тепловизионной камеры и, возможно, лазерным дальномером.

Как пишет Defense Express, у Bolt есть достаточно серьезный недостаток, возникший из-за того, что в США все еще смогли понять реальную причину «расцвета» FPV-дронов - цена и массовость производства.

Американский Bolt разрабатывался в двух версиях: многоразовый разведывательный дрон-квадрокоптер и Bolt-M с боевой частью в роли дрона-камикадзе. Несмотря на то, что при применении в качестве дрон-камикадзе Bolt может быть использован только раз его боевая часть такая же, как и многократная версия. Это означает тождественную высокую стоимость обоих вариантов.

То есть, если Anduril доработают дрон и превратят его в беспилотник для «сбросов», эта разработка вполне может «заиграть новыми красками».

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