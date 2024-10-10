Поезд с депутатами Европарламента эвакуировали из-за «непонятного взрыва» 10.10.2024, 20:01

Поезд следовал из Страсбурга в Брюссель.

В четверг, 10 октября, поезд с депутатами Европарламента, следовавшего из Страсбурга в Брюссель, эвакуировали после непонятного взрыва.

Об этом сообщает Politico.

Инцидент произошел около 15:00. Бельгийский депутат Эмманюэль Фулон сообщил, что было слышно нечто похожее на взрыв, после чего объявили эвакуацию.

На вокзале Страсбурга были замечены пожарные службы.

Евродепутатам после этого разослали сообщение по электронной почте с просьбой «сохранять спокойствие» и сообщили, что «ищут решение».

В пресс-службе Европарламента подтвердили СМИ, что на вокзале произошел «технический инцидент» и для депутатов готовят альтернативный способ доезда в Брюссель. Позже депутаты получили рассылки, что будет два поезда на замену.

Некоторые евродепутаты начали вызывать такси, а некоторые остались ждать и шутили, что имеют дополнительную возможность обсудить с коллегами все необходимое.

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