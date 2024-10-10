Белорус нашел 120-летний «Браунинг», убираясь в полученной в наследство квартире 10.10.2024, 20:07

Фотофакт.

Житель Слуцка нашел револьвер во время уборки в квартире, рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

Так, мужчина убирался в шкафу в квартире своего дедушки и нашел предмет похожий на пистолет. Случчанин сразу обратился в милицию.

Опасную находку сотрудники милиции изъяли и передали на экспертизу.

Эксперт установил, что найденный пистолет - «Браунинг» образца 1906 года, изготовленный заводским способом. Установлено, что нарезное огнестрельное оружие, доставшееся белорусу по наследству с квартирой, является исправным и пригодным для стрельбы. Также были найдены пригодные патроны для «Браунинга».

– Так как мужчина добровольно сдал найденные им в квартире предметы, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, - прокомментировали в пресс-службе.

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