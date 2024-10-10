НАТО проведет масштабные ядерные учения 10.10.2024, 20:18

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Они станут ответом на изменение Путиным ядерной доктрины РФ.

НАТО в понедельник начнет крупные учения, на которых будет тренироваться применять тактическое ядерное оружие. Отработка «готовности дать решительный ответ на любые угрозы» проводится на фоне очередного ужесточения ядерной риторики Москвы, призванной не допустить использования Украиной дальнобойных западных ракет для ударов по территории России.

Учения Steadfast Noon («Непоколебимый полдень») начнутся 14 октября и продлятся около двух недель, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В них примут участие 2000 военнослужащих, будут использованы восемь баз и 60 самолетов из 13 стран; зона учений – Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Северное море. В них примут участие бомбардировщики и истребители, способные нести ядерные боеголовки.

По словам представителей НАТО, Москва об этом была проинформирована, сообщает Associated Press.

Ежегодные учения Steadfast Noon проводятся уже более 10 лет. В этот раз они пройдут вскоре после того, как Владимир Путин демонстративно анонсировал изменения в ядерной доктрине России. 25 сентября на заседании Совета безопасности он предложил зафиксировать положение, согласно которому «агрессия» со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет расцениваться как совместная атака на Россию. Также Путин предложил уточнить возможность применения ядерного оружия в случае получения «достоверной информации» о массированном запуске по целям в России воздушно-космических средств нападения, таких как стратегическая авиация, крылатые ракеты, гиперзвуковые аппараты и беспилотники. Под такие формулировки теоретически подпадают действия Украины, защищающейся при помощи западных союзников от российской агрессии.

Цель учений Steadfast Noon – показать, что альянс способен противостоять любой угрозе для своих членов и «любой противник должен воспринимать это крайне серьезно», заявил Ангус Лэпсли, помощник генсека НАТО по оборонной политике и планированию. НАТО следит за ядерными программами Северной Кореи и Ирана, быстрым расширением ядерного потенциала Китая, «но очевидно, что больше всего нас беспокоит Россия», пояснил он. В последние два года Москва «со все большей интенсивностью» вкладывается в свои ядерные силы, «внедряя множество новых систем и делая больший упор на инвестиции в системы малой и средней дальности». При этом она «очень много говорит о своей ядерной доктрине», что выглядит как «довольно явная попытка повлиять на нас», когда речь идет о поддержке Украины, сказал Лэпсли.

Основой ядерного сдерживания в рамках НАТО в Европе являются силы США и Великобритании (ядерное оружие есть также у Франции, но они не включены в организационную систему альянса). Но другие страны НАТО, в том числе не обладающие ядерным оружием, должны более активно участвовать в политике ядерного сдерживания России, которая не только «увеличила типы, количество и точность своих ядерных боеприпасов… предназначенных для применения на поле боя, но также стала чаще и нагляднее демонстрировать проведение полевых учений [с их применением] и развертывание таких вооружений», говорится в свежем докладе Центра Стимсона, занимающегося исследованиями в сфере безопасности.

Более широкий набор возможностей в сфере как ядерных, так и обычных вооружений должен дать членам НАТО более разнообразные и надежные варианты реагирования, сводя к минимуму риск эскалации до полномасштабного обмена ядерными ударами, считают авторы доклада. Политика сдерживания России будет более эффективной, если «все союзники, а не только Соединенные Штаты (а также Великобритания и Франция), предпримут решительные политические и военные шаги для укрепления сил ядерного сдерживания».

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