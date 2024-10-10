Друг Путина предложил вывозить газ из России на атомных подлодках 4 10.10.2024, 20:41

1,724

Михаил Ковальчук

Через Северный Ледовитый океан.

Один из ближайших друзей диктатора Владимира Путина — член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук — предложил инновационный мегапроект, который, по задумке авторов, позволит вывозить газ из России через Северный Ледовитый океан.

Как сообщает РБК, Ковальчук представил презентацию атомного подводного газовоза, который может стать альтернативой традиционным СПГ-танкерам, ставшим недоступным для российских компаний из-за западных технологических санкций.

Согласно заявленным характеристикам, 360-метровая подлодка-газовоз будет иметь вместимость около 180 тысяч тонн и осадку не более 14 метров. Судно будет оснащено тремя ядерными реакторами «Ритм — 200», которые обеспечат три гребных электродвигателя мощностью по 30 МВт каждый.

Скорость подводного газовоза составит около 17 узлов, что позволит сократить время рейса по Северному морскому пути (СМП) до 12 суток, следует из презентации Ковальчука.

Проект атомного газовоза появился на фоне острого дефицита традиционных СПГ-танкеров ледового класса. «Новатэк» — крупнейший в России производитель сжиженного газа — планировал закупить в 2024 году 16 таких судов для своих арктических проектов, в том числе крупнейшего «Арктик СПГ-2».

Однако корейская Hanwha Ocean, которая должна была поставить шесть танкеров, разорвала контракт с российской компанией из-за санкций, а отечественное производство на подконтрольной «Роснефти» верфи «Звезда» увязло в технологических проблемах. Сроки производства танкеров многократно переносились: из запланированных 15 судов, «Новатэк» не получил ни одного, рассказывали источники «Коммерсанта».

Как итог: амбициозные планы по развитию Северного морского пути обернулись фиаско. По прогнозу «Росатома», в этом году по СМП перевезут лишь 36 млн тонн грузов вместо 80 млн тонн, заложенных в план его развития.

При этом в 2031 году через Северный Ледовитый океан, по новым оценкам, будет перевезено 117 млн тонн груза, хотя изначально планировалось не менее 200 млн тонн.

Михаил Ковальчук приходится братом главе банка «Россия» Юрию Ковальчуку, является близким другом Владимира Путина и считается одним из идеологов войны в Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com