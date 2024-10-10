В Беларуси выпустили полезные глазированные сырки

В Беларуси выпустили полезные глазированные сырки2
- 10.10.2024, 20:49
Без сахара и с витаминами.
Под беларусским брендом «Минская марка» вышла новинка — глазированные сырки без добавления сахара. Производитель пишет, что они полезные и с витаминами, заметил CityDog.io.
У новинки два вкуса — «Манго-апельсин-имбирь» и «Черника-ежевика», а еще глазурь из белого шоколада. Вместо сахара в глазурь сырков добавлен натуральный заменитель мальтит, у него низкая калорийность.
Также производитель утверждает, что в сырках с наполнителем «Манго-апельсин-имбирь» есть витамины групп А, В, С, Е, микроэлементы магний, кальций, железо и цинк.