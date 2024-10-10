По аналогии с «Крестным отцом» Владимир Пастухов

10.10.2024, 21:09

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Владимир Пастухов

В существующем контексте угроза Керимову считывается как угроза Путину.

Заявление Кадырова по итогам «стрелки» с Керимовым в Москве из-за контроля над Wildberries все больше напоминает разводку Кремля, который таким образом столкнул два могущественных этнических клана и замкнул их друг на друге. Ну потому что если бы такой развязки тлеющего конфликта на Кавказе не было, то ее пришлось бы придумывать. Ведь все идет к тому, что султана надо отформатировать, потому что он уже вылезает за любые самые широкие рамки, а если так, то почему бы не сделать это руками дагестанцев. Ну то есть если бы мысль пошла в каком-то другом направлении, то это была бы не полутысячелетняя Империя.

В этом смысле заочный диалог Кадырова с Керимовым считывается как разговор дона Корлеоне с наркоторговцем Солоццо. Дону все время необходимо держать в голове, что за Солоццо стоит самья Татталья. Поэтому, когда Кадыров предупреждает, что объявит Керимову кровную месть, если тот не докажет, что он не верблюд (то есть не докажет, что не хотел убивать Кадырова), «Дон» не может не понимать, что Солоццо-Керимовым дело может не ограничиться, и неизбежно наступит день, когда семья Корлеоне-Кадыровых должна будет заплатить по всем счетам. Боюсь, что сигнал был послан не одному Керимову, а всей кремлевской Татталья. В существующем контексте угроза Керимову считывается как угроза Путину.

В этом же контексте еще более многообещающим выглядит заявление «по общим вопросам»: «Есть люди, которые старательно придают этому национальный окрас и заявляют, что зачинщиками конфликта якобы являются кадыровцы. Обращаюсь ко всем, кто раздувает данную тему. Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем» (цитирую по «Важным историям»). На мой взгляд, это первая редакция новой декларации о суверенитете Чечни.

Владимир Пастухов, telegram

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