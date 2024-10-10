Из Беларуси запретили вывозить капусту, яблоки и лук 2 10.10.2024, 21:13

Причина — дефицит.

Лукашенковское правительство 10 октября ввело лицензирование вывоза белокочанной капусты, яблок и репчатого лука. Оно будет действовать три месяца, сообщили в пресс-службе Совмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко.

Ограничение вводится на вывоз капусты, яблок и лука вне зависимости от страны их происхождения. Их будут экспортировать за границу по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с облисполкомами (Минским горисполкомом).

Решение о возможности выдачи такой лицензии будет принимать уполномоченный орган, оценив соотношение «свободных ресурсов» этой продукции в Беларуси и потребности страны в ней на момент согласования лицензии.

«Документ подписан в целях обеспечения внутреннего рынка сельскохозяйственной продукцией в межсезонный период в полном объеме», — сообщили в правительстве.

Срок действия ограничения — три месяца.

Напомним, о намерении ввести лицензирование на вывоз из страны капусты, лука и яблок накануне рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов. Причиной, по его словам, является возможный дефицит указанных товаров.

— С чем это связано? Прогнозируется, что этого товара может не хватить до конца межсезонного периода, поскольку сегодня есть повышенный спрос на экспортном направлении, в Российской Федерации. И цены там в какой-то мере выше, чем здесь, на внутреннем рынке, — рассказал министр.

Глава МАРТ добавил, что лицензирование планируется ввести, «чтобы не было неконтролируемого вывоза и был обеспечен внутренний рынок в первую очередь».

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