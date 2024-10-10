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Зеленский подтвердил, что мирный саммит должен пройти в ноябре

  • 10.10.2024, 21:17
Зеленский подтвердил, что мирный саммит должен пройти в ноябре
Владимир Зеленский

Но дата еще не определена.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к проведению мирного саммита, который должен состояться в ноябре. Однако точная дата еще не определена.

Об этом в четверг, 10 октября, он сообщил журналистам после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский заверил, что до начала ноября мирный план будет готов и будет включать все детали.

«План победы Украины будет на столе на саммите мира. Я не знаю дату, я думаю, никто не знает на сегодня. Но мы подготовим все, что мы решили, в начале ноября. План будет со всеми подробностями», — подчеркнул глава государства.

8 октября советник руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривная сообщила, что в конце октября завершатся тематические конференции, которые станут основой для второго саммита мира. Однако он не состоится в ноябре.

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