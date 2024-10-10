закрыть
10 октября 2024, четверг, 21:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Небо над Беларусью окрасилось в малиновый цвет

  • 10.10.2024, 21:30
  • 1,156
Небо над Беларусью окрасилось в малиновый цвет

Фотофакт.

Вокруг Бреста показывают северное сияние — это последствия сильной вспышки на Солнце, пишет «Виртуальный Брест». Его видят жители и других регионов.

Предположительно в Бресте сияние видно, если смотреть на север. Желательно при отсутствии огней, то есть за городом. Хотя фото присылали и с городским пейзажем.

Малиновое небо заметили и около Мозыря на Гомельщине.

А еще аврору видели и на Могилевщине.

Сияние или аврора (aurora) — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоев атмосферы, возникающее из-за столкновения заряженных частиц солнечного ветра с магнитосферой планеты.

Напомним, Солнце на данный момент ведет себя достаточно активно — 3 октября произошла самая мощная с 2017 года вспышка. А в среду, 9 октября, был пик другой мощной вспышки, все сопровождалось крупным выбросом плазмы, причем на этот раз его конфигурация практически исключала возможность «промахнуться» мимо Земли.

Видимо, плазма долетела и до белорусского неба, вызвав сияние.

Некоторые люди могут ощутить ухудшение самочувствия в этот период. Врачи отмечают, что в дни солнечной активности проявлять осторожность следует тем, кто страдает от хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия либо гипотония, различные сердечные патологии).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип