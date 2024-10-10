Небо над Беларусью окрасилось в малиновый цвет
- 10.10.2024, 21:30
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Фотофакт.
Вокруг Бреста показывают северное сияние — это последствия сильной вспышки на Солнце, пишет «Виртуальный Брест». Его видят жители и других регионов.
Предположительно в Бресте сияние видно, если смотреть на север. Желательно при отсутствии огней, то есть за городом. Хотя фото присылали и с городским пейзажем.
Малиновое небо заметили и около Мозыря на Гомельщине.
А еще аврору видели и на Могилевщине.
Сияние или аврора (aurora) — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоев атмосферы, возникающее из-за столкновения заряженных частиц солнечного ветра с магнитосферой планеты.
Напомним, Солнце на данный момент ведет себя достаточно активно — 3 октября произошла самая мощная с 2017 года вспышка. А в среду, 9 октября, был пик другой мощной вспышки, все сопровождалось крупным выбросом плазмы, причем на этот раз его конфигурация практически исключала возможность «промахнуться» мимо Земли.
Видимо, плазма долетела и до белорусского неба, вызвав сияние.
Некоторые люди могут ощутить ухудшение самочувствия в этот период. Врачи отмечают, что в дни солнечной активности проявлять осторожность следует тем, кто страдает от хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия либо гипотония, различные сердечные патологии).