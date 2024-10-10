В Минске столкнулись сразу четыре автомобиля
- 10.10.2024, 21:42
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Люди не пострадали.
В Минске днем на улице Пономаренко столкнулись сразу четыре автомобиля. Люди не пострадали, а вот у машин повреждения, сообщили в ГАИ.
Днем 14.00 вблизи дома № 10 по улице Пономаренко столкнулись сразу четыре авто — Opel, Renault, Geely и Ford.
В результате ДТП никто не пострадал, однако автомобили получили повреждения. Кто стал виновником аварии — неизвестно.
Из-за инцидента на какое-то время перекрывали движение.