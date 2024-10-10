В минском магазине появились двойники известной еды

В минском магазине появились двойники известной еды3
- 10.10.2024, 22:03
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Nutella превратилась в MyNuts, Starbucks – в StartDucks.
Это мороженое нашлось в магазине Prostore. С виду обычное мороженое в ведерке, но названия и логотипы кажутся подозрительно знакомыми. Этих двойников известных брендов заметила читательница «Онлайнера» Кристина.
Так выглядит мороженое StartDucks со вкусом латте и соленой карамели. К знаменитому Starbucks, оно, конечно, никакого отношения не имеет.
Но производитель — Новокузнецкий хладокомбинат в Кемерове — похоже, считает, что ничего не нарушает. Мороженое в такой упаковке в России выпускают уже несколько лет.
А это MyNuts. Что-то такое мы уже видели на банках Nutella.
На той же полке стоят BroskoSport и Rock Story’s. Кажется, тут тоже дизайнеры очень увлекались логотипом Ritter Sport.
Большие ведерки мороженого 380 граммов стоят 16,64 рубля, средние по 250 граммов — 13,99 рубля.