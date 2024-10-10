Перед автомобилем белоруса неожиданно выскочило стадо косуль 10.10.2024, 22:14

Видеофакт.

Перед автомобилем Олега неожиданно выскочило стадо косуль. Мужчина рассказывает, что все произошло на трассе из Слуцка в Минск, возле агрогородка Хотляны. С одним из животных разминуться не удалось — момент столкновения попал на видеорегистратор.

— Я был в машине один, возвращался из деревни. Сначала увидел косулю, которая уже убегала в лес, и только потом разобрал, что их много. На секунду случился ступор от того, что от них некуда уехать, они повсюду. Из-за этого поздновато начал тормозить, — анализирует Олег в разговоре с корреспондентом Onlíner. — ГАИ вызывал, сейчас проводится проверка. Сказали, что штрафа не будет. Удар был мягкий, косуля весит немного. К слову, она осталась жива, убежала.

Однако для кошелька нашего читателя история хеппи-эндом не закончилась. Олег был на новеньком, купленном всего три месяца назад BYD Yuan Up. Машина не застрахована: наш собеседник оценил ремонт в $3000 по курсу.

— Крыло от удара ушло и заблокировало дверь. Это было неприятно. А так машина на ходу, все работает. Фару собрал по кускам и заклеил скотчем, — уточняет мужчина.

Он приводит и примерный список цен на запчасти. Вот сколько будет стоить «отретушировать» автомобиль:

капот оригинал — $901 по курсу;

левый фонарь — $539;

бампер — $357;

левое переднее крыло — $351;

кронштейн крыла — $70;

накладка на крыло — $85;

накладка на бампер — $70.

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