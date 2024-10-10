Зеленский: Украина будет в Евросоюзе быстрее, чем прогнозируется
- 10.10.2024, 22:24
По словам президента Украины, для ускорения процесса нужно быть настойчивыми.
Украина рассчитывает стать членом Европейского Союза в более короткие сроки, чем прогнозируется. Для этого необходима упорность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в документальном фильме о западном направлении для Украины, который транслировали в эфире телемарафона.
Глава государства рассказал, что когда Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС у него была встреча со всеми лидерами стран-членов. Тогда большинство предупреждало, что «от кандидатства до переговоров - 6-8 лет, а от переговоров до членства в ЕС может пройти 10 лет».
«Мы пройдем все эти этапы, я уверен, и будем в ЕС быстрее, чем прогнозируется. Если мы будем продолжать так же, так же бежать, быть настойчивыми», - отметил президент.
Он обратил внимание, что в Украине проголосовали такое количество законов, «которое страны ЕС проходили годами» из-за споров и борьбы за власть. А в Украине такой этап «не заметили», его «пробежали».