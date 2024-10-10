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Под Минском продают базу отдыха по цене столичной «трешки»

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  • 10.10.2024, 22:46
Под Минском продают базу отдыха по цене столичной «трешки»

Как она выглядит.

На торговой площадке «БУТБ-Имущество» появилась бывшая база отдыха. Стоит она недорого, особенно если учитывать, какой участок земли полагается в придачу.

Комплекс находится в 25 км от Минска. Если точнее: в Логойском районе, восточнее деревни Малые Бесяды.

Эта база, включающая одноэтажный гостиничный домик площадью 96,6 м2, баню, павильон и пруд, была построена в 1980 году. Она не работает уже несколько лет, а потому пришла в упадок. Никакого оборудования в зданиях нет.

Но главное достоинство этого комплекса вовсе не строения, а место расположения. Как заметил Realt, до революции в тех краях располагалось панское имение. В XIX веке тут стоял большой двухэтажный дом с зимним садом и танцевальным залом. Сейчас от имения сохранилась только парковая зона. В советское время на месте старой усадьбы открыли пионерский лагерь. А уже позже – базу отдыха.

Новый собственник получит еще 2,7 га земли. Она будет предоставлена в аренду на 20 лет.

Начальная стоимость бывшей базы отдыха − $130 тыс.

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