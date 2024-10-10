Сырский рассказал о влиянии Курской операции на фронт

Сырский рассказал о влиянии Курской операции на фронт1
- 10.10.2024, 22:54
Она облегчила ВСУ ведение оборонительной операции.
Россия перебросила в Курскую область около 50 тысяч военных из других направлений фронта в Украине. Это облегчило ВСУ ведение оборонительной операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в документальном фильме о западном направлении для Украины, который транслировали в эфире телемарафона.
«Мы знаем, что на Курское направление переброшено около 50 тысяч из других направлений, где враг вел наступательные действия», - сказал Сырский.
По его словам, этим россияне ослабили группировки на других направлениях, в частности Запорожском, Херсонском и Краматорском.
«Это облегчило нам условия ведения оборонной операции», - отметил главнокомандующий ВСУ.