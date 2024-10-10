ЦБ РФ впервые за год поднял курс доллара выше 97 российских рублей 10.10.2024, 23:29

Такой курс Банк России установил на завтра, 11 октября.

Банк России установил официальный курс доллара на завтра, 11 октября, на уровне 97,24 руб., сообщается на сайте регулятора. Последний раз официальный курс доллара поднимался выше 97 руб. 20 октября 2023 года, когда значение установилось на уровне 97,31 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Официальный курс евро расчетами на завтра, 11 октября, повышен на 9 коп. — до 106,50 руб. Официальный курс юаня почти не изменился и составил 13,69 руб.

До 13 июня 2024 года ЦБ устанавливал курсы доллара и евро на основе сведений с Мосбиржи по сделкам с валютами. После введения блокирующих санкций США против площадки 12 июня регулятор стал использовать в расчетах курсов данные банковской отчетности.

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