Вучич унизил Путина 2 11.10.2024, 7:45

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Президент Сербии подписал декларацию в поддержку Украины в день рождения главы Кремля.

Глава Сербии Александр Вучич продолжает дистанцироваться от российского диктатора Владимира Путина после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Не так давно сербский лидер рассказал, что после начала войны у него не было никаких контактов с Путиным, в том числе разговоров по телефону.

7 октября кремлевскому диктатору исполнилось 72 года, и сербского президента не было в списке глав государств, поздравивших Путина с этой датой, пишет The Moscow Times.

Вместо этого Вучич 9 октября принял участие в саммите «Украина - Юго-Восточная Европа», прошедшем в Хорватии. По итогам встречи сербский лидер присоединился к декларации, подписанной участниками саммита, которая осуждает российскую военную агрессию против Украины.

В частности, в документе, состоящем из 18 пунктов, говорится, что война России против Украины является преступлением против украинского народа, нарушением международного права и большой угрозой миру.

Кроме того, в декларации указывается, что участники саммита в Хорватии поддерживают итоги Саммита мира, состоявшегося в июне в Швейцарии, привержены украинской формуле мира и осуждают попытки Кремля аннексировать украинские земли.

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