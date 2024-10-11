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«Это был бы сокрушительный удар по Путину»

  • 11.10.2024, 8:09
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«Это был бы сокрушительный удар по Путину»

Чего боится глава Кремля?

Для российского диктатора Владимира Путина было бы очень болезненно потерять влияние на Беларусь.

Глава Кремля этого боится, ведь такой поворот событий был бы для него сокрушительным ударом. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью «Главреду».

В ответ на вопрос, насколько для России сейчас было бы болезненно потерять влияние на Беларусь, Жданов ответил, что это было бы очень болезненно в идеологическом смысле.

«Ведь как тогда идея «братского народа», как же тогда идеология союзного государства? Ведь только Лукашенко соглашается вести разговоры о союзном государстве, а все остальные шарахаются от России, как черт от ладана, как только заходит речь о союзном государстве», - сказал военный эксперт.

По его мнению, для Путина это был бы очень серьезный удар.

«Это был бы сокрушительный удар по Путину», - добавил он.

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