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«Что происходит в армии!»: Z-военкор набросился на Скабееву

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  • 11.10.2024, 8:42
  • 4,072
«Что происходит в армии!»: Z-военкор набросился на Скабееву

Видео вызвало скандал в РФ.

В социальных сетях набирает популярность видео, в котором российский блогер и Z-волонтер Евгений Гольман рассказал, что в российской армии практикуются казни и расправы над неугодными бойцами, которые отказываются платить командованию, пишет «Диалог.UA».

Он резко раскритиковал российскую пропаганду и лично Скабееву за вранье, а также командование, и потребовал срочно разобраться в ситуации.

«Что происходит в армии! Ребят обнуляют за то, что они не платят долю! По Скабеевой выходит, что мы уже землю два раза обошли. А в реальности идет жесткая война!» - заявляет он.

Перечисляя самые жестокие практики армии РФ, которые применяются к российским же солдатам, он отметил отправку штурмовых отрядов военных, которые прошли подготовку по управлению дронами.

Бюрократия и ложь охватили различные структуры ВС РФ, а штабы тонут в бумажных отчетах. При этом в тылу также происходит предательство, где постоянно растут цены, а власти страны не реагируют на военные преступления командиров против российских солдат в зоне боевых действий.

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