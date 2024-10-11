«Варил себе ведро макарон и съедал с щедрым количеством сыра» 11.10.2024, 8:55

Дуров впервые рассказал, как 18 лет назад создавал «ВКонтакте».

Основатель «ВКонтакте» Павел Дуров впервые рассказал в своем телеграм-канале о том, как создавал соцсеть 18 лет назад. По словам бизнесмена, он рассчитывал на помощь брата, однако тот посоветовал справиться самому, и все удалось.

Все началось летом 2006 года, когда Дуров только окончил Санкт-Петербургский университет. Ему хотелось поддерживать связь с бывшими однокурсниками, но без специального сайта сделать это было бы сложно, и тогда он поставил перед собой цель — за четыре месяца сделать соцсеть для выпускников и студентов университета.

К тому времени будущий миллиардер уже неплохо писал код, однако планы создать полноценную социальную сеть всего за месяц оказались «слишком самонадеянными».

«Что еще хуже, я решил не использовать никакие готовые модули сторонних разработчиков. Мне хотелось создать все с нуля: от профилей и личных сообщений до фотоальбомов и поиска», — рассказал Дуров.

Айтишник обратился за помощью к своему брату Николаю, который жил в Германии. По словам Павла, тот «блестящий математик и программист-алгоритмист, но он всегда считал веб-разработку ниже своего достоинства», к тому же был занят работой над диссертацией.

Николай отказался помогать брату в создании соцсети, однако дал совет — начать с кода для авторизации пользователей.

«Ты справишься», — вспоминает Дуров слова брата.

Как говорит бизнесмен, поначалу он вручную заполнял записи для первых нескольких пользователей в базе данных.

«Именно тогда я впервые четко понял: каждая сложная задача — это всего лишь комбинация множества простых. Если разбить большой проект на управляемые части и расположить их в правильном порядке, то можно сделать все что угодно. Теоретически. На практике вы также сталкиваетесь со всевозможными техническими препятствиями, которые испытывают ваше упорство», — отметил он.

Большую часть работы над соцсетью Дуров проделал в сентябре 2006 года. По его словам, тогда он писал код по 20 часов подряд, ел один раз в день и спал по 10 часов.

«После рабочего дня я варил себе ведро макарон и съедал с щедрым количеством сыра. Никакой другой еды не требовалось. Мне было все равно, день на улице или ночь. Социальные связи прекратились. Все, что имело значение, — это код», — рассказал он, добавив, что старался сделать каждую часть своего проекта безупречной.

Из-за того что Дуров был «зациклен на деталях», признается он, ему не удалось закончить все за намеченные четыре недели. Зато, поскольку он был единственным разработчиком, ему не приходилось тратить время на коммуникацию с коллегами.

«А поскольку я знал каждую строчку кодовой базы наизусть, я мог быстрее находить и исправлять ошибки», — добавляет он.

10 октября 2006 года, через шесть недель после начала работы над соцсетью, Дуров запустил бета-версию «ВКонтакте».

«Пользователи, которых я пригласил из своего предыдущего проекта — студенческого портала, который я создавал с 2003 года, — регистрировались тысячами и начали приглашать друзей», — рассказал программист.

По словам Дурова, второго разработчика он нанял только через несколько месяцев — к тому моменту во «ВКонтакте» был уже миллион пользователей. Через семь лет после запуска, когда в соцсеть приходили до 100 миллионов пользователей в месяц, совет директоров уволил Дурова. Тогда бизнесмен сконцентрировался на создании Telegram.

Тем не менее опыт работы над «ВКонтакте» миллиардер называет настолько ценным, что он определил его карьеру: айтишнику пришлось освоить основы сразу нескольких профессий и детально разобраться, как работает социальная сеть.

«Я также узнал, что в этом мире нет сложных задач — только множество маленьких, которые выглядят страшно, когда их объединяют. Разделите большую задачу на более мелкие части, организуйте их в правильной последовательности — и вы справитесь», — резюмировал Дуров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com