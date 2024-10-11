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Белорус нашел в лесу в Жодино необычный гриб

  • 11.10.2024, 8:59
Белорус нашел в лесу в Жодино необычный гриб

Его можно увидеть лишь раз в несколько лет.

Любитель «тихой охоты» нашел в лесу в Жодино необычный гриб, внешне напоминающий кочан цветной капусты. Видео своей находки он поделился в TikTok.

Мужчина признался, что не знает, что за гриб, и попросил помощи у пользователей.

«Может кто мне подскажет, что это за гриб такой интересный. Лично я даже, если честно, и не знаю. Прикольный, может и съедобный», — сказал он.

Пользователи в комментариях сразу опознали загадочный гриб, сообщив автору видео, что это спарасис курчавый и что он съедобный, пахнет орехами. Правда, некоторые предостерегли его от того, чтобы забрать находку домой. По словам комментаторов, это редкий гриб, занесенный в Красную Книгу, за него могут оштрафовать.

@user2nxpdyjj40 #опята #лес #жодино #рекомендации ♬ оригинальный звук - Сергей Ринатович

Тем временем на сайте «Беловежской пущи» отмечается, что этот гриб еще называют «заячья капуста». Высотой и в диаметре он обычно бывает до 30 см. Иногда встречаются экземпляры до полуметра в обхвате, вес таких великанов достигает 6, а то и 10 килограмм. В народе его еще называют «грибное счастье».

Однако научный отдел Беловежской пущи настоятельно рекомендует: «Встретив в лесу свое «грибное счастье», сфотографироваться с ним на память и … пройти мимо, не давая исчезнуть столь прекрасному и редкому виду».

В Беловежской пуще он встречается одиночно на корнях, у основания деревьев и свежих пнях сосны, где, разрастаясь, вызывает у деревьев желто-бурую и бурую гнили. Его можно увидеть лишь раз в несколько лет, поэтому он занесен в Красные книги многих стран.

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