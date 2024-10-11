Россия неумолимо движется к новой мобилизации 4 Эркки Коорт, Postimees

11.10.2024, 9:11

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Дефицит солдат постоянен.

Агрессивная война Москвы постоянно требует новых солдат, но найти их становится все труднее. Постоянно увеличивающаяся оплата тем, кто идет на войну, показывает трудности с поиском новых рекрутов, ведь в противном случае не было бы необходимости повышать эту сумму.

Дефицит солдат постоянен

24 февраля 2022 года все должно было произойти очень быстро. Военные колонны входят с юга, быстро оккупируя большие территории и закрывая выход Украины к Азовскому и Черному морям. Эта операция должна была обеспечить безопасность оккупированного Крыма и создать сухопутный коридор в Молдову и оккупированную территорию Приднестровья. Коррупция должна была здесь сыграть роль блестящего союзника, ведь Украина сейчас расследует несколько случаев предательства на передовой.

В Донбассе российская армия делала то, что пыталась делать восемь лет. Он начала прямое наступление с шквального огня.

В качестве третьего направления планировалось свергающее власть наступление на Киев, который должен был занять десант; позже ему на смену должны были прибыть танковые колонны, подоспевшие из России и Беларуси.

Во всех случаях имеющихся сил должно было хватить, но что-то пошло не так. Украина сопротивлялась, и у России быстро закончились силы. В качестве первой меры был увеличен набор солдат из регионов, что дало определенный результат, но тогда им предлагалось заключать контракты на небольшие по сравнению с нынешними суммы.

В качестве еще одной меры было применено давление на оккупированные территории. Созданные там фейковые государства «ДНР» и «ЛНР» были лишены мужчин. Жители Крыма также были вынуждены пойти на войну, и затем основное внимание было уделено привлечению на войну мужчин уже с недавно оккупированной территории.

К сентябрю 2022 года стало ясно, что приток новых солдат будет меньше, чем количество погибших или раненых, поэтому была объявлена частичная мобилизация. Как предполагалось тогда, и как подтверждает нынешняя реальность, в мобилизации не было ничего «частичного». Однако реакция на это была настолько неожиданной, что власти уже два года не придумывают ничего подобного.

Новые рекомендации

Теперь в оборот взяты заключенные, что названо беспрецедентным решением, однако в России эта мера применялась неоднократно. Авантюра по набору узников осуществлялась через теневую армию «Вагнер», но завершилась «маршем на Москву» в июне 2023 года. После этого в авиакатастрофе погиб видимый лидер теневой армии Евгений Пригожин, но набор сил в армию уже был реорганизован.

В 2023 году в целях смягчения кризиса регионам было дано указание, на основании которого представители групп, голоса которых тише или которым не сочувствуют, должны быть приняты на военную службу. Так, в инструкции было написано, что, помимо заключенных, должны быть привлечены люди, находящиеся под предварительным следствием, недавно освобожденные или находящиеся на испытательном сроке.

Было рекомендовано набирать должников по налогам или тех, кто, по официальным данным, не работает и не получает доходов. Соискатели работы, обратившиеся в бюро по трудоустройству, также должны быть забраны в армию. Отдельную категорию образовали бывшие сотрудники «теневых сил» (или частных военных компаний) и сотрудники охранных предприятий.

В качестве отдельной целевой группы рассматривались люди, недавно получившие гражданство, и граждане зарубежных стран, которые еще подают заявления на получение российского гражданства. В армию имели право вступить также граждане иностранных государств, получившие предписание о депортации.

Главные принципы того времени призывали к набору солдат из более мелких этнических групп и сосредоточению внимания на людях из культурной автономии. Тем самым Россия с помощью одной директивы решила и вопрос украинцев и национальных меньшинств, проживающих в России. Она также напрямую затронула эстонцев в России и представителей других народов финно-угорского происхождения, и носила откровенно преступный характер.

Белгород выбился в лидеры

Все эти предыдущие методы все еще применимы, но солдат все еще недостаточно. В регионах уже давно установлена квота, сколько должно быть набрано солдат. Чеченский лидер Рамзан Кадыров, который утверждает, что направил в Украину войск больше, чем все другие регионы, является единственным, на кого не распространяется прямая квота. Однако в основном им посланы полицейские силы и блокирующие отряды, призванные выталкивать русских на фронт. Кроме того, Кремлю нужны подразделения Кадырова для подавления возможных протестов.

Однако регионы занимаются набором солдат. На этой неделе Белгородчина, граничащая с Украиной, повысила выплаты. Если раньше удивлялись, когда военнослужащему, подписавшему контракт, выплачивали разом миллион рублей, то сейчас в Белгороде платят уже 3 млн (около 28 500 евро). Тем самым Белгород сверг с первой строки предыдущего лидера, Ханты-Мансийский автономный округ, где на человека, отправляющегося на войну, тратилось 2,75 млн рублей. В отличие от ряда других регионов, для получения суммы не обязательно быть жителем Белгорода, достаточно подписать контракт в тамошнем военкомате.

Что показывает нынешняя ситуация? Во-первых, у России серьезные проблемы с поиском людей для войны. Если бы было иначе, сумма, подлежащая выплате, не была бы такой большой и не было бы необходимости ее увеличивать. Во-вторых, несмотря на постоянно увеличивающуюся сумму, численность призывников все еще достаточно мала, ведь белгородская прописка при выплате не требуется.

В-третьих, похоже, что и другие регионы, помимо Чечни, все активнее стараются избежать истощения мужской части населения. Скорее, иностранцам платят за выполнение квоты, чтобы их собственный народ не так часто воевал. В-четвертых, большая сумма позволяет продемонстрировать Кремлю свои старания и быть на хорошем счету. В-пятых, Белгород как приграничная территория тоже опасается возможного украинского вторжения.

Москва сделает все возможное, чтобы отсрочить объявление новой мобилизации. Принято считать, что на войну в основном приезжают из менее благополучных регионов, а вербовщики избегают крупных городов вроде Москвы и Санкт-Петербурга. В то же время нет никаких причин избегать их, поскольку трущобы этих городов с населением в 13 и 5 млн человек соответственно огромны и имеют очень разную социальную стратификацию. Никто даже не замечает, когда именно оттуда отправляют на войну десятки тысяч человек.

Кремль заинтересован в том, чтобы получить новых солдат и избежать мобилизации, ведущей к непредсказуемым последствиям, но бесконечно увеличивать призывные выплаты невозможно. Москва обдумывает последствия и старается избежать мобилизационного решения. Возможно, какое-то другое решение будет найдено и без мобилизации можно будет обойтись, но именно сейчас приближается момент, когда война или должна будет стать менее напряженной, или же Москве все равно придется проводить мобилизацию.

Эркки Коорт, Postimees

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