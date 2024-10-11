«За 10 лет не отдыхал ни разу» 1 11.10.2024, 9:56

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Некоторые белорусы годами не ходят в отпуск — и довольны.

История про белоруску, которая шесть лет не ходила в отпуск, вызвала много вопросов в духе «А как это вообще возможно?». С одной стороны, это была только подработка, с другой — некоторые люди годами не берут отпуск на основной работе, и их это полностью устраивает. Дмитрий говорит, что не успел настолько выгореть, Анна уверяет, что боссам отпуск не так важен, а Маргарита из-за статуса самозанятой пока не может позволить себе много отдыхать. «Онлайнер» поговорил с людьми, которые не стремятся в отпуск, о плюсах и минусах такого решения.

«Немного страшно быть тюленем»

Что с отпуском: работает около 10 лет, отпуск никогда не брал

— Я не исключаю, что таких, как я, много, особенно в предпринимательстве, где надо работать не покладая рук, — говорит Дмитрий.

Таких историй действительно немало, тем не менее, история мужчины не самая типичная: выходит, что он не был в отпуске за все время работы (задумайтесь!), а это примерно 10 лет.

Теперь по порядку о том, как все получилось. У Дмитрия своя небольшая консалтинговая компания, не так давно он открыл зоомагазин. В найме мужчина никогда не работал, трудился только на себя и за это время никогда не брал полноценный отпуск, к которому многие привыкли. Почему? Дмитрий видит несколько причин, но главной называет искренний интерес к работе — это спасает от выгорания и апатии.

— Как-то привычно работать, мне это интересно, я хочу реализовываться, много чего знать. Плюс у меня нет семьи, нужно чем-то себя занимать. К тому же у меня есть кошки, на них в каком-то смысле тоже нужно работать.

Единственный продолжительный отдых, который бывает у Дмитрия, — это пару дней каникул, которые появляются из-за праздников и переносов рабочих дней. Например, скоро будут ноябрьские большие выходные — скорее всего, мужчина не будет работать или будет заниматься рабочими вопросами минимально.

Полностью отключиться от работы на долгий срок сложно, признается он.

— Если быть прямо таким тюленем, то через два-три дня у меня начинается деградация. Я не понимаю такого. Немного страшно входить в такое состояние.

Не знаю, как люди бросают все и уходят в отпуск на недели, на месяц. Я так не могу, мне нужно чем-то заниматься.

— Что больше всего останавливает от того, чтобы просто взять и завтра уйти в отпуск?

— Это скорее сочетание нескольких факторов, про которые я упоминал. Мне будет скучно, если я не буду ничего делать. Даже когда сейчас открывал свой зоомагазин, по сути, все сделал сам: ремонт, стеллажи — было интересно самому попробовать. Я все создавал, на мне многое завязано, даже если я делегирую, есть вероятность каких-то ошибок, хотя и это поправимо. Есть страх оставить свое дело, — признает мужчина. — Когда ты работаешь на кого-то, как только устал, можно в отпуск: всегда есть кому заменить и подстраховать.

Как-то Дмитрий пробовал уйти в отпуск на неделю на Новый год, но пришел к выводу, что потом слишком сложно возвращаться к работе.

— Знаете, есть такое, что с 25—27 декабря примерно до 10 января люди просто отдыхают. Мне так было бы тяжело.

Я попробовал не поработать четыре дня — на пятый было сложно выходить.

Если хотели знать секрет такой работоспособности, у Дмитрия он звучит так: «работать, пока есть батарейка», а если нужен отдых, делать перерывы в течение дня и восстанавливаться.

— Не стараюсь пахать, как ишак, до потери пульса, я соблюдаю баланс между работой и отдыхом. У меня график 12—14 часов, но в нем есть перерывы на то, чтобы отвлечься, тогда не так устаешь. Потому что пахать, как японцы, по 12—14 часов без перерыва — мне кажется, мы не такая нация. По крайней мере я не такой.

— Что помогает не выгореть, все-таки 10 лет без отпуска?

— Есть определенные жизненные обязательства. Да, мир без моей работы не рухнет, но все же. И я упрямый. Помогает желание чего-то добиваться, я с детства такой.

— А есть в таком стиле жизни минусы?

— Как таковой личной жизни нет. Ни на какие встречи я не хожу, максимум раз в три месяца — полгода. Встречи в основном по работе, если между ними есть окошко, тогда можно. Если говорить про женский пол, я заметил, что многим это не нравится — такие вот работяги. Женщина будет априори понимать, что ей тоже нужно много внимания. А здесь и работы много, и котам хочется помогать.

В ближайшее время отпуска у Дмитрия не будет, но он, кажется, этим совсем не расстроен.

— У меня есть цель открыть приют, я на нее работаю. Поездки? Хотелось бы, но пока нет, я посвящен работе. Когда все сделаю, может быть.

Сейчас я получаю степень MBA, до следующего года мне надо закрыть этот вопрос. Без практики все быстро забывается, изученное надо применять в работе, поэтому до лета точно без отпуска.

«Плюсы только в финансовом плане»

Что с отпуском: за 15 лет работы брал отпуск дважды

Славе 35 лет, за все время работы он был в отпуске всего два раза. Специально к такому графику мужчина не стремился: все дело в специфике работы.

— Я занимаюсь утеплением фасадов зданий и сооружений, выполняю работы как на мокром фасаде, так и на вентилируемом, поэтому задачами обеспечен круглогодично. Работаю непрерывно уже более 15 лет, но не в одной организации, так как в отрасли текучка кадров.

Как только организация перестает платить, долго ждать не нужно, говорит Слава, следует тут же идти в отдел кадров с заявлением об увольнении. А с устройством в новую организацию проблем нет, потому как в голове всегда есть две-три компании, куда можно пойти.

— Людей моей профессии, скажем, не так уж и много, работаю исключительно по Минску плюс-минус 10—20 километров загорода, поэтому прекрасно осведомлен, какие из организаций на данный момент платежеспособны. Так что где-то даже не успеваешь пойти в отпуск и при увольнении получаешь компенсацию (а где-то и не получаешь).

В строительной отрасли так было всегда: могут не заплатить, а в суды мало кто обращается, порой проще запить водой и работать дальше, потому что заработаешь больше, а не будешь бегать по судам.

Поэтому вышло так, что первый раз в жизни Слава пошел в отпуск в 2016 году. Тогда он работал на госпредприятии, и там следили, чтобы работники брали отпуск.

Второй раз отпуск случился в этом году уже по инициативе Славы — правда, сначала давать его не хотели, потому что мужчина не отработал шесть месяцев. Но в итоге пошли навстречу.

Плюсы в этой ситуации, говорит мужчина, есть только в финансовом плане: не приходится сидеть без работы.

— Времени на себя пока нет совсем. Дома дети, которых пока еще нужно водить по секциям, школам, садикам — соответственно, и бесплатного ничего нет, и дать хочется что-то получше. Поэтому все время работаешь.

При этом мужчина говорит, что совсем не чувствует выгорания. У него в работе есть задача и цель, к тому же присутствует разнообразие.

— Я же не в офисе сижу день изо дня, картинка перед глазами меняется, каждый объект индивидуальный, хоть и с одним набором работ.

«Считаю, что пришла к идеальной системе»

Что с отпуском: не отдыхала последние пять лет

Анна работает менеджером в IT, ей 30 лет. Других подробностей о своей работе она не рассказывает, потому что считает свой график идеальным и не хочет, чтобы ее узнали на работе и что-то изменилось.

— Для начала скажу, что у меня скорее парадоксальная ситуация. Сначала я четко ходила в отпуск, для меня это было чуть ли не самое радостное время в году. А теперь я настроила все так, чтобы позволить себе не брать его вообще. И да, пока я довольна. Обычно бывает наоборот: люди думают, что в начале карьеры не будут брать отпуск, а потом позволят себе отдыхать ну очень много.

В первые годы работы было достаточно сложно, зарплата была такая, что не мотивировала работать побольше. Считалось, что это были хорошие годы для IT, но к новичкам жизнь всегда была сурова, шутит Анна.

— Дважды в год я ходила в отпуск как по расписанию: мне просто надо было отключиться и не проверять каждое утро таски. К тому же я не знала, что можно делать по-другому, просто особо не задумывалась, что буду делать в отпуске. Обычно ездила к родителям в родной город, чтобы сменить обстановку, время как-то быстро пролетало.

По сути, я даже не задумывалась над тем, чтобы распланировать отпуск. Но постоянно слышала, как семейные люди обсуждали это на курилках: куда ехать с детьми, Турция или Египет лучше, какой отель выбрать…

Девушка говорит, что не была в полноценном отпуске почти пять лет, с января 2020-го. Во время пандемии границы закрылись, многие страны требовали прививки, были сложности с визами — казалось, что надо подождать подходящего времени для отпуска.

Потом было повышение, и Анна считает, что без этого у нее не получилось бы наладить рабочий режим, при котором практически не устаешь.

— Несмотря на то что начальники тоже любят поныть, что у них большая ответственность и все такое, ловите лайфхак: спросите, когда у них в последний раз был в стресс из-за космического объема работы. Они всегда могут делегировать свою работу подчиненным, потому что считается, что задача работников — пахать, а задача начальников — следить за тем, чтобы работники пахали.

Я не говорю, что после повышения не нужно работать, просто твою работу контролируют меньше, у тебя появляется больше свободы в принятии решений и ты сам несешь ответственность, а не пытаешься угадать, какое настроение у твоего босса и кого обвинят в «косяках».

При этом ей, как менеджеру, все равно иногда приходится задерживаться вечерами в офисе или отвечать на сообщения на выходных.

— Но в этом есть один огромный плюс: мне не надо выпрашивать пару часов среди недели и объяснять, чем же это таким я занималась, что мне пришлось работать сверхурочно. Я знаю, когда лучше напрячься и сразу решить вопрос, чтобы потом неделю не расхлебывать последствия. Я четко знаю, что вся работа в моем подразделении будет сделана, поэтому могу спокойно решать свои дела и в рабочее время.

В целом за последние годы выстроился хороший баланс между работой и личной жизнью. Я не думаю про отпуск как про манну небесную и не страдаю без него. Потому что качество жизни стало лучше, я могу себя чем-то порадовать и без отпуска. Считаю, что пришла к идеальной системе.

А как же путешествия и возможность просто пожить без постоянных уведомлений на телефоне?

— На самом деле, просто нужно качественно отдыхать после работы и на выходных. Звучит банально, и позволить это я могу себе только сейчас, когда есть нормальная зарплата. Насчет телефона: не обязательно же сразу утром брать его в руки и читать рабочие чаты, все это спокойно терпит до девяти часов.

По поводу путешествий я пока тоже не особо переживаю: иногда бывают командировки, я получаю новые впечатления.

Банально, но выгорание у меня наступает в основном из-за отсутствия денег. Я периодически беру отгулы, так что нельзя сказать, что я вообще лишена отдыха. Может, в следующем году возьму две недели и съезжу на море.

«Оpen secret, о котором не принято говорить»

Что с отпуском: за последние пять лет ходила в отпуск один раз

Маргарита — преподаватель английского. Какое-то время она работала в школе и самозанятой одновременно, сейчас — только в статусе самозанятой (репетиторство).

— Когда я работала в школе, во время отпуска была репетитором, то есть по факту отпуска как такового не было. Плюс я совмещала все это с учебой в университете, и значительная часть отпуска уходила на сессии.

В таком режиме девушка живет последние пять лет (то есть с 18, когда она начала работать), единственный полноценный отпуск был у нее два года назад. Такой график скорее вынужденный.

— Когда я работала в школе, естественно, зарплаты молодого специалиста ни на что не хватало. Была потребность работать как можно больше, чтобы закрыть все свои базовые потребности и «хотелки». Потом это закрепилось как привычка, и мне было комфортно, когда есть постоянный источник дохода.

Конечно, потом я стала уставать, появилось выгорание.

Хотелось какой-то свободы, что ли, в том плане, чтобы можно было отдыхать. Но так не получалось. Только сейчас я прихожу к тому, что надо организовывать отпуск и выходные: очень часто я месяцами работаю вообще без выходных.

По словам Маргариты, ее ситуация достаточно типичная для репетиторов, особенно преподавателей иностранных языков.

— Многие из них много лет работали без отпусков и выходных. Это как будто бы такой open secret, что все так работают, но при этом никто друг друга не осуждает.

Да, действительно, жить на одну школьную зарплату было достаточно тяжело. Отпускные рассчитывались с учетом всего времени работы, и, если брал больничный или уходил на сессии, получалось очень грустно. Допустим, у тебя месяц отпуска или два, а на руках 500—600 рублей, и что с этим делать, ты совершенно не представляешь.

Девушка говорит, что не жалуется на ситуацию, которая есть сейчас, но в будущем ей однозначно хотелось бы хотя бы раз в год брать две недели отпуска.

— Для меня это пока что достаточно тяжело. Как у самозанятой, у меня нет отпускных или больничных — даже если болею, я вынуждена работать. Мне бы хотелось построить жизнь так, чтобы я могла откладывать и сама себе обеспечивать и отпуск, и больничный.

В конце октября Маргарита во второй раз в своей жизни собирается в полноценный отпуск. А после него планирует снова работать как можно больше и начать копить на пенсию.

Да, такие мысли у девушки есть уже в 23 года: вкалывать сейчас, но зато начать полноценно отдыхать как можно раньше.

— Хочу подчеркнуть, что я не жалуюсь на свой режим жизни. Я сама его выбрала, в целом он для меня сейчас комфортный. Я активный, подвижный человек, и мне нравится работать в таком интенсивном темпе, хотя в этом и есть свои минусы.

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