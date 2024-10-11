Союзников у Путина нет Telegram-канал «СерпомПо»

11.10.2024, 11:00

Это все фикция.

Одна из обсуждаемых сегодня новостей – президент Сербии («дружественной страны», согласно выдумке российских МИДовских мифологов) не поздравил Путина с днем рождения и подписал декларацию, осуждающую 24 февраля.

Насчет Сербии давно известно и понятно – ее интересы во вступлении в Европейский союз. Альтернативы нет. Как бы ни старались пропагандисты в нашей стране в отношении Сербии, Индии, Китая и других стран, «выжимать пасту из почти пустого тюбика», истина одна – союзников нет. Никому то, что создал за четверть века в России Путин и к чему он привел России, не нужно.

Но есть вот такое обстоятельство – поскольку пропаганда бесконечно объясняет, что «с нами большинство человечества», многие желают «вступить в БРИКС» и т.п., по завершении сегодняшнего кошмара, после ухода Путина, у многих в России может встать вопрос: «Как же так? Куда все разбежались?» Такое уже было в конце СССР.

Готовьтесь, граждане, заранее. Не наступайте на те же грабли. Снимите паутину с глаз, отличайте словесный мусор, объятия, улыбки от того, что есть на самом деле. От того, что создано в Росси, все шарахаются, как он чумы. Так будет до тех пор, пока страна не возьмется за ум.

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