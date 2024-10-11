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Война между Кадыровым и Кремлем набирает обороты

  • 11.10.2024, 11:13
  • 5,934
Война между Кадыровым и Кремлем набирает обороты

России, возможно, придется снимать войска с фронта.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров пригрозил объявлением кровной мести сенатору и двум депутатам Госдумы РФ, если те не докажут, что не заказывали его убийство.

По словам российского оппозиционного политтехнолога Аббаса Галлямова, это заявление Кадырова равноценно бомбе, которая разрывается прямо в центре политической системы РФ.

«Кадыров – это ведь не просто глава региона, а фигура федерального уровня, один из топов системы. Конечно же, Кремль попытается купировать эту ситуацию. Оставить все как есть нельзя, потому что это слишком очевидный удар прямо по основании режима с точки зрения общественного мнения и настроения элит», – заявил аналитик в интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей».

Кремль не рискнет убрать Кадырова и будет с ним договариваться, считает Галлямов. Иначе недовольная Чечня может объявить о выходе из состава РФ, а это слишком серьезный риск для режима. В таком случае Путину придется снимать войска с Донбасса и бросать их в Чечню, что будет означать, по сути, конец его правления.

«Сейчас Путин зависит от Кадырова в гораздо большей степени, чем Кадыров от Путина. Да, финансы Рамзан получает из России, но в принципе он может пойти ва-банк и разорвать отношения с Москвой. Он уже скопил ресурсы и вполне самодостаточен. Путин и чекисты это понимают, поэтому в очередной раз проглотят ситуацию», – спрогнозировал эксперт.

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