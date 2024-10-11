На «Гродно Азоте» останавливаются два цеха 11.10.2024, 11:26

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Над предприятием будет виден факел.

11 октября на «Гродно Азоте» останавливают два цеха — Аммиак-3 и Карбамид-3. На предприятии говорят, что «для проведения планового остановочного ремонта оборудования».

Местных жителей предупреждают, что в цехе Аммиак-3 будет проводиться «утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа». А это означает, что над предприятием снова будет виден «факел».

Традиционно заявляется, что «угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет».

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