В школе под Минском работает двойник Джонни Деппа 3 11.10.2024, 12:10

2,924

Он учит детей играть на балалайке.

В сентябре белорусский TikTok взорвал ролик: учитель на школьной линейке исполнил когда-то популярный хит Despacito и собрал тысячи восторженных комментариев в соцсети. Пользователи восхищались талантливым педагогом и сравнивали его с Джонни Деппом. Учителем оказался виртуоз-балалаечник из сельской школы — 44-летний Дмитрий Стреж. О нем пишет tochka.by.

Необычная школа

Школа в агрогородке Новый Двор не совсем обычная, с эстетическим уклоном. Здесь абсолютно все ученики после основных уроков занимаются творчеством: музыкой, хореографией, лепкой, рисованием.

Директор школы Дмитрий Трифонов не без гордости говорит: занятость на музыкальном направлении — 100%.

«Все наши дети занимаются не только учебой, но еще и эстетикой. У нас много бесплатных кружков. Всего 14 объединений по интересам», — рассказывает руководитель.

На переменах здесь всегда музыкально. Из каждого класса звучат инструменты. По четвергам устраивают музыкальные переменки: все спускаются в фойе, играет музыка, дети и учителя танцуют. По средам — перемены с белорусскими мотивами: народными песнями, танцами, нарядами.

«Детям очень нравится. У нас небольшая, но очень дружная школа — всего 208 деток», — проводит экскурсию замдиректора по воспитательной работе Елена Титова.

И в такой школе, кроме учителей-предметников, работает еще много творческих педагогов. Именно они увлекли детей занятиями музыкой.

Чуть не стал бас-гитаристом

Дмитрий Стреж работает в Новодворской школе 15 лет.

Он стал учителем музыки в 24 года, сразу после окончания консерватории. Балалайка — инструмент нетипичный и, кажется, вряд ли мог бы собрать толпы желающих играть на нем. Но у Дмитрия от учеников отбоя нет.

«Балалайка — такой инструмент, который уже одним своим видом как будто извиняется за свое существование», — шутит преподаватель.

Много лет назад он выбрал этот инструмент случайно. Когда пришел на прослушивание, учителя спросили: на чем хочешь играть?

«А я даже не знал, какие вообще инструменты бывают. И о балалайке ничего не знал. Просто как раз в этот день увидел мультик — там играли на балалайке. Я растерялся и выбрал. Учителя, конечно, обрадовались, потому что на этот инструмент всегда мало желающих, педагогам не хватает нагрузки», — вспоминает Дмитрий.

Это сейчас его ученики с гордостью несут балалайку на плече и хвастаются перед сверстниками игрой на необычном инструменте. А тогда каждый поход в музыкалку у маленького Дмитрия сопровождался кучей насмешек.

«Идешь через дворы, дети гуляют, а ты с этой балалайкой. Приходилось где-то постоять за свою честь и отпор дать, и где-то промолчать», — говорит учитель.

Успехи юного балалаечника заметили сразу. Он быстро начал участвовать в конкурсах, занимал призовые места. Играл так, что пальцы сбивал в кровь. Но продолжал упорно заниматься.

С будущей профессией определился сразу — будет музыкантом. Решил поступать в музыкальное училище, потом в консерваторию. Но затем чуть было не изменил любимому инструменту и почти стал бас-гитаристом.

Из музыканта — в доставщика пиццы

Преподаватели и в училище, и в консерватории, вспоминает Дмитрий, были замечательные. Они работали с ним, что называется, «не ломая аппарат» — не переучивали, не пересаживали, не перестраивали его игру на балалайке.

Но в какой-то момент Дмитрий увлекся бас-гитарой — такой юношеский запой рок-музыкой. Балалайка — несерьезно ведь как-то. Даже хотел бросить консерваторию и перевестись в «Кулек» на эстрадное отделение.

«Ну а как-то девушка мне понравилась, тоже музыкант. Когда она узнала, что я балалаечник, сомнительно к этому отнеслась: мол, что-то «не пацанское». Правда, мне потом удалось ее переубедить, сводил на пару концертов. Стала моей женой в итоге», — смеется Дмитрий.

После консерватории — распределение в обычную школу с эстетическим уклоном. Тогда, признается Дмитрий, было тяжело.

«Дети для меня были как с другой планеты. Как найти подход, чем заинтересовать, как вообще набрать группу на такой нетипичный инструмент? Это сейчас я уже понимаю их, когда свои дети есть, чувствую их настрой, усталость, могу расположить, заинтересовать. А тогда все это было для меня, как темный лес», — говорит Дмитрий.

Параллельно работал в филармонии: как у каждого музыканта — «халтуры» и корпоративы, выступления. Ездил даже подзаработать уличным музыкантом по Европе — в их кругу это называется «съездить на камни». Жил, как говорит, «ветер в голове». Что-то зарабатывал.

Но когда появилась своя семья, денег стало не хватать: музыкант — профессия неденежная.

«Я пошел в доставщики пиццы. И почувствовал, что такое деньги. Это было раз в 10 больше, чем я тогда получал. Но работать приходилось целый день с утра до вечера. Еще полставки в школе оставил. Выдержал в таком режиме год», — вспоминает Дмитрий.

Переломный момент случился, когда ему позвонили из новодворской школы. Уговорили прийти работать, пообещали хорошую нагрузку и достойную зарплату.

С тех пор и работает здесь с детьми, учит их игре на необычном инструменте.

«Король и Шут» на балалайке

До его прихода в Новодворской школе не было класса по балалайке. А теперь на этот инструмент образовался даже лист ожидания.

Дети просто обожают педагога. Просят научить новым мелодиям — недавно играли саундтрек из «Пиратов Карибского моря», разучили кое-что из «Короля и Шута». Говорят, на балалайке можно «сбацать» все что угодно.

«Конечно, инструмент такой непопулярный, он не даст такой «вал», как гитара. Но с ним тоже можно делать крутые штуки, раскрыть. Вот сначала разучиваешьс детьми что-то современное, а потом и по серьезным вещам можно. А Бетховена знаешь? А это, а то? Так и к классике приучаешь — и ребенку интересно», — делится секретами педагог.

Дмитрий к внезапной популярности относится просто: говорит, что дети — самые тяжелые зрители, понравиться им сложно. На линейке волновался не меньше, чем на концерте.

Рад, что ролик в TikTok зрителям зашел: все-таки это лишний раз показывает, что балалайка не такой уж простецкий инструмент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com